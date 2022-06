O quarteto é formado por Paulinho Bandolim (bandolim), Leo Fernandes (violão de 7 cordas), Phelipe Ornellas cavaquinho) e Diogo Barreto (pandeiro), produtor executivo Eduardo Jones. - Divulgação Cultura de Niterói

Publicado 20/06/2022 11:41

O Espaço Cultural Sala Carlos Couto, localizada na Rua Quinze de Novembro, nº 35, no Centro de Niterói, vai receber, na noite desta terça-feira (21/6), às 19 horas, o Clube do Choro. O grupo irá homenagear o importante compositor brasileiro Baden Powell.

O quarteto é formado por Paulinho Bandolim (bandolim), Leo Fernandes (violão de 7 cordas), Phelipe Ornellas cavaquinho) e Diogo Barreto (pandeiro), produtor executivo Eduardo Jones.

Sobre Baden Powell (1937 – 2000)

Nascido em Varre-Sai (interior do Rio de Janeiro) no dia 6 de agosto de 1937, Baden Powell é considerado um dos maiores músicos brasileiros de sua época e um dos maiores violonistas de todos os tempos. Foi um importante compositor brasileiro que estabeleceu parcerias com grandes músicos, como Vinicius de Moraes.

Protocolos sanitários:

É necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto. É facultativo o uso de máscaras pelo público durante a permanência nas dependências do teatro.