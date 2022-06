A foto mostrou como ficou a caixa de registros de luz de mais de 2 metros sem a grade de alumínio. - Reprodução TV Globo

Publicado 21/06/2022 09:32 | Atualizado 21/06/2022 11:24

Criminosos que roubam alumínios estão atormentado moradores de prédios da cidade de Niterói. Sem fazer barulho e com métodos, os casos de furtos de portões pequenos, de garagem e até grade de caixa de registros de luz, têm sido registrados nos bairros, com foco especial para a região do Centro e da Zona Sul.

Na madrugada dessa terça-feira (21/6), através de uma foto de uma moradora em Icaraí, que não quis se identificar, mostrou como ficou uma caixa de registros de luz de mais de 2 metros sem a grade de alumínio. A ação geralmente é rápida e feita por muitos cracudos, viciados e oportunistas e alguns prédios por não possuir porteiros facilitam as ações.

Ao O Dia o comandante do 4º Comando de Policiamento da Área (CPA) da Polícia, Sylvio Guerra, que atende quatro batalhões: 7º BPM (São Gonçalo), 12º BPM (Niterói), 25º BPM (Cabo Frio), e 35º BPM (Itaboraí), informou que, além do reforço da segurança no local e as rondas com mais frequência, como já são feitas normalmente, o trabalho segue mais intenso nos moradores de rua. "Os policiais do batalhão niteroiense já fazem as abordagens aos usuários de drogas suspeitos", disse o comandante.

Já a assessoria de imprensa da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro disse que realiza prisões diariamente de indivíduos em prática de furtos, sejam elas contra o patrimônio público ou privado em todo o estado do Rio de Janeiro. "Um reforço no policiamento ostensivo vem sendo empregado em toda a capital e região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro", disse a PM no texto.

"Ações de policiamento preventivo do 12º BPM (Niterói) e do programa Segurança Presente nas principais vias do município, vêm sendo realizadas para recolher objetos que possam ser usados como arma branca, para furto de equipamentos urbanos e outros delitos. Cabe ressaltar que o caso citado pode ser considerado como crime de oportunidade, em que o criminoso espera uma brecha para agir após observar seu alvo", realçou o Batalhão no comunicado.

O Polícia Militar ressaltou ainda que, somente em 2022, a Corporação já realizou mais de 14 mil prisões. O último mês de abril foi o que resultou no maior número de capturados, com 2.885 criminosos retirados das ruas.

"A população pode realizar denúncias - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - ou, para casos urgentes, acionar a Polícia Militar pela Central 190. Os registros em delegacias da Polícia Civil também são essenciais, pois contribuem para a revisão da mancha criminal", informou a PM na nota.