O presidente estadual do Cidadania, Comte Bittencourt, recepcionou o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves.Divulgação

Publicado 21/06/2022 08:11

O pré-candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), Rodrigo Neves, participou, no início da noite da última segunda-feira (20), do encerramento do seminário realizado pelo Cidadania para seus pré-candidatos a deputado estadual e federal, no Centro do Rio. O presidente estadual do Cidadania, Comte Bittencourt, recepcionou o ex-prefeito de Niterói e falou sobre a decisão de apoiar a pré-candidatura de Rodrigo Neves.

“Os companheiros acompanharam as decisões internas do partido, democraticamente, tanto na instância executiva quanto no diretório, e a gente achou que o primeiro momento bom com Rodrigo Neves seria com nossos pré-candidatos. É um prazer tê-lo conosco nesta jornada e é importante ouvi-lo neste momento pré-eleitoral”, afirmou Comte Bittencourt.

Em sua fala, o pedetista agradeceu a decisão do Cidadania em apoiá-lo, se mostrou animado com a proximidade do período eleitoral e traçou um breve panorama sobre a campanha que virá pela frente.

“É um prazer estar com o Cidadania sob a direção do Comte Bittencourt. Quero agradecer a decisão da Executiva e do Diretório Estadual em apoiar a minha pré-candidatura. Estou bastante animado. Vamos reconstruir o estado do Rio de Janeiro e para isso conto com a futura bancada do Cidadania, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional”, disse Rodrigo Neves aos pré-candidatos do Cidadania.

Ainda na ocasião, Rodrigo Neves falou sobre a confiança que tem e do caminho a percorrer. “Temos realizações importantes a mostrar em todas as áreas, na Segurança Pública, na Saúde, na Educação, Gestão Fiscal e muito mais. Temos um projeto sólido construído junto com os melhores especialistas, temos boa gestão e sobretudo temos compromisso com o povo”, concluiu Neves.