O show é a realização de um sonho antigo do intérprete niteroiense Otávio Almeida. - Divulgação

Publicado 22/06/2022 15:12 | Atualizado 22/06/2022 15:12

O cantor Otávio Almeida vai homenagear seus maiores ídolos, Tom Jobim e Frank Sinatra, em única apresentação na quinta-feira (30/6), às 19h, no palco do Teatro Popular Oscar Niemeyer. O show, como o próprio nome já diz, é a realização de um sonho antigo do intérprete niteroiense Otávio Almeida: homenagear dois de seus maiores ídolos e inspirações. O espetáculo traz os maiores sucessos de dois grandes nomes da música mundial. A realização é da Secretaria Municipal das Culturas (SMC) e da Fundação de Arte de Niterói (FAN).



Otávio Almeida foi criado por uma família extremamente musical, responsável por apresentá-lo ao melhor da música nacional e internacional, passando pelas serestas de Orlando Silva até o jazz de Ella Fitzgerald. Cresceu em rodas de serestas que aconteciam na casa noturna de seu pai, o "Casarão 37", em Laranjeiras, e na adolescência começou a cantar na banda da igreja matriz de sua cidade. Na mesma época, foi convidado a ingressar no coral Villa Lobos, no Instituto Cultural Brasil - Estados Unidos (Icebeu), e regido pela maestrina Talíta Hasson.



Após alcançar a maioridade, foi vencedor do prêmio de Seresta do Rio de Janeiro (Troféu Chiquinha Gonzaga) em 2009, além de ser condecorado como melhor cantor pela Câmara Municipal de Niterói e personalidade homenageada pelo Museu de Cera no Shopping Partage (em São Gonçalo, RJ). Em 2019, foi ganhador do troféu “É dez ou mil”, do programa do Ratinho, e participante do Show “Ângela Maria 90 anos” no Teatro Procópio Ferreira (São Paulo).

O ingresso custa R$ 40 inteira e R$ 20 meia-entrada, com meia entrada solidária: R$ 20 (vendida exclusivamente na bilheteria física do Teatro até o dia do espetáculo, na entrega de 1kg de alimento).

O Teatro Popular Oscar Niemeyer fica na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói – RJ - Tel.: (21) 2719-9900.