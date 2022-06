O prefeito de Niterói, Axel Grael, está em Portugal com os seus secretários em busca de negócios. - Divulgação PMN

O prefeito de Niterói, Axel Grael, está em Portugal com os seus secretários em busca de negócios.Divulgação PMN

Publicado 22/06/2022 14:56

O prefeito de Niterói, Axel Grael, que está em Portugal para uma série de compromissos com objetivo de atrair investimentos e impulsionar negócios na cidade, visitou a Universidade Católica e a Universidade do Minho, entidade de educação portuguesa com maior número de registros no Instituto Europeu de Patentes. O Município e as universidades portuguesas abriram um canal de diálogo com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento de projetos na área tecnológica.

“Niterói tem investido muito em soluções inovadoras para dinamizar, agilizar e dar ainda mais eficiência e transparência à gestão municipal. No entanto, a administração pública, como costumo dizer, é uma corrida sem linha de chegada. Quanto mais a gente faz, mais é preciso fazer, mais temos a acrescentar para, cada vez mais, prestar um serviço de qualidade para a população. Não tenho dúvidas de que estas universidades, tão reconhecidas neste setor, tem muito a agregar ao nosso investimento em modernização e à nossa parceria com a Universidade Federal Fluminense”, disse Axel Grael, que está em Portugal acompanhado do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite, do subsecretário, Igor Baldez, e da secretária do Escritório de Gestão de Projetos, Katherine Azevedo.

Axel Grael também visitou o Laboratório Ibérico de Nanotecnologia, um centro de pesquisa sediado em Braga, junto ao Campus de Gualtar da Universidade do Minho. O prefeito lembrou da importância de estreitar, cada vez mais, os laços entre a Prefeitura de Niterói e o setor acadêmico.

“Nossa cidade tem o privilégio de sediar a Universidade Federal Fluminense (UFF), a maior do País em número de estudantes. Temos que aproveitar todo esse capital intelectual, buscar parcerias externas e fazer do conhecimento um poderoso instrumento a serviço da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos”, disse Axel Grael.

A agenda de Axel Grael em Portugal incluiu uma apresentação do potencial econômico de Niterói na Associação Comercial de Braga, reunião na InvestBraga e encontros com empresários dos setores portuário e turístico. Os compromissos tiveram como foco principal a atração de investimentos para a geração de negócios, empregos e renda na cidade.

Cidades Irmãs - Niterói e Braga assinaram um Memorando de Entendimento de Cidades Irmãs, com o objetivo de estabelecer parcerias comerciais e trocar informações para impulsionar e fomentar novos negócios. O acordo visa promover e realizar intercâmbios nos campos da ciência e tecnologia, economia e comércio, esporte, agricultura, saúde, educação, cultura e turismo, com desenvolvimento recíproco.