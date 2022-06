O Programa Região Oceânica Sustentável se destacou como um dos três melhores da América Latina e Caribe dedicados à sustentabilidade ambiental. - Divulgação PMN

Publicado 23/06/2022 09:27

A cidade de Niterói recebeu uma premiação no Latam Smart City Awards 2022, na categoria "Prêmio Desenvolvimento Urbano Sustentável e Mobilidade", em evento realizado em Mérida, no México. O Programa Região Oceânica Sustentável, o PRO Sustentável, desenvolvido pela Prefeitura, se destacou como um dos três melhores programas da América Latina e Caribe dedicados à sustentabilidade ambiental.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que a cidade tem longa e marcante tradição ambientalista, e que foi palco de diversos episódios emblemáticos e pioneiros da agenda ambiental do país.

“Por isso é gratificante esse reconhecimento. Concebemos o PRO Sustentável em 2014 para trabalhar a complexidade dos sistemas ambientais, considerando a ampla participação dos moradores em todo o processo de trabalho, desde a elaboração dos estudos preliminares de cada projeto até a execução das obras. Seguiremos avançando com investimento em áreas verdes e na drenagem sustentável, como a que estamos realizando no Parque Orla de Piratininga Alfredo Sirkis. Ampliar as políticas públicas de inovação na gestão das áreas verdes e corpos hídricos é um caminho sem volta”, afirmou Axel Grael.

Além da implantação do Parque Orla de Piratininga, a carteira de projetos do PRO Sustentável inclui ações de recuperação do Sistema Lagunar Itaipu-Piratininga; o fortalecimento de Unidades de Conservação; a renaturalização da bacia hidrográfica urbana do Rio Jacaré com obras de saneamento ambiental nas comunidades locais; a implantação de sistema alternativo de tratamento de esgoto; além do sistema cicloviário da Região Oceânica e de obras de drenagem e pavimentação em diferentes bairros.

A coordenadora do PRO Sustentável, Dionê Marinho Castro, disse que o prêmio recebido por Niterói representa a valorização da aplicação do pensamento sistêmico em projetos sustentáveis de desenvolvimento urbano.

“Esse pensamento sistêmico inclui a compreensão da complexidade dos espaços e a defesa da participação dos moradores nas tomadas de decisão. Foi isso que levou Niterói a essa premiação. Foi muito emocionante representar Niterói. Havia 97 cidades participantes. Também foi muito gratificante constatar que Niterói já está executando muitas soluções sustentáveis baseadas na natureza e que foram apresentadas no evento”, explicou a coordenadora do PRO Sustentável.