A Casa Paul Singer de Economia Solidária, conhecida como Casa Azul, fica localizada no início da Av. Amaral Peixoto, no Centro.Divulgação

Publicado 22/06/2022 16:14

A Prefeitura de Niterói está realizando oficinas gratuitas de artesanato na Casa Paul Singer de Economia Solidária, conhecida como Casa Azul, que fica localizada no início da Av. Amaral Peixoto, no Centro. Os cursos, que são de curta duração, ensinam técnicas que possibilitam a geração de renda através do artesanato, principalmente com o uso de resíduos reutilizáveis.

"Essa é mais uma ação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária em parceria com o Fórum de Economia Solidária de Niterói", afirmou a Prefeitura no texto.





A programação das oficinas é variada. Às terças, acontece a oficina de encadernação artesanal com a oficineira Rosângela Oliveira, e também de garrafas decoradas, com Márcia Guimarães. Toda quarta é realizada a oficina de trapo, com Eduardo Nieto, e a oficina de polvos terapêuticos, com Mônica Mattos.

Já às quintas, é a vez de confecção de relógio de vinil, com Ivanir. Especialmente no dia 28 de junho, a oficineira Marilda Bravo ministrará a de introdução à tecelagem.