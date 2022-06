A medalha foi entregue à chefe do Departamento de Educação para o trânsito da Nittrans, Priscilla Rocha. - Divulgação PMN

A medalha foi entregue à chefe do Departamento de Educação para o trânsito da Nittrans, Priscilla Rocha.Divulgação PMN

A Prefeitura de Niterói ganhou na noite de terça-feira (21) um prêmio nacional do setor de Trânsito e Mobilidade Urbana devido às suas ações na campanha do Maio Amarelo em 2022. A distinção foi concedida pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), na presença de autoridades de todo o país no auditório da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

O município ganhou o prêmio Destaque do Poder Público e foi representado no evento pela Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans), que comandou as ações do Maio Amarelo 2022. A medalha foi entregue à chefe do Departamento de Educação para o trânsito da Nittrans, Priscilla Rocha.



Com mais de uma dezena de atividades, a maior parte educacionais, a Prefeitura de Niterói participou do movimento mundialmente conhecido como Maio Amarelo, proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU), com uma programação na qual se destacaram a pintura artística em 3D de uma faixa de travessia na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, a 4ª Jornada de Capacitação de Professores, com quatro encontros educativos, visitas guiadas aos Centros de Controle Operacional (CCO) Mobilidade e Ecoponte e a ação educativa Maio Amarelo Delivery.



O presidente da NitTrans, Gilson Souza, celebrou a ocasião:



“Receber esse prêmio é ter a certeza de que estamos no caminho certo na construção de uma cidade cada vez mais segura no trânsito. A campanha Maio Amarelo é mais uma das ações de Educação Para o Trânsito que são realizadas ao longo de todos os anos. Estamos sempre buscando criar novas soluções para cumprir com o nosso compromisso de educar todos os setores da população a respeito das normas e regras de trânsito”, destacou.



Com o tema “Juntos salvamos vidas”, a campanha que tem como objetivo diminuir o número de acidentes no trânsito e preservar a vida nas vias e rodovias, ainda desenvolveu uma experiência não usual: levou cerca de 100 motoristas de diversas empresas de ônibus de Niterói a participarem de um treinamento que evidenciou a importância da direção defensiva, da manutenção preventiva e atualização da legislação. Na ação, realizada no dia 26 de maio pela Nittrans, no Caminho Niemeyer, os rodoviários assumiram o papel de ciclistas, em uma bicicleta presa ao chão, enquanto os ônibus passavam bem próximo a eles.



A chefe do Departamento de Educação para o trânsito da Nittrans lembrou que um dos destaques foi a ação Maio Amarelo Delivery, onde entregadores, tanto de motos como de bicicleta, receberam materiais educativos para o trânsito e kits de prevenção de acidentes em pontos estratégicos da cidade. Também foram instaladas, gratuitamente, antenas corta-pipa em bicicletas.



"O Observatório destacou que o Maio Amarelo Delivery foi uma ação inusitada e inédita no Brasil. Ficamos muitos felizes em saber que uma ideia que nasceu na nossa equipe em Niterói será replicada em outras cidades ao longo do ano, com nomes diversos, mas com o mesmo objetivo: conscientização, empatia e respeito", ressaltou Priscilla Rocha.



O Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) é uma instituição social sem fins lucrativos, dedicada a desenvolver ações que contribuam de maneira efetiva para a diminuição dos elevados índices de acidentes no trânsito do nosso país. É reconhecido pelo Ministério da Justiça como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e atua como um órgão de inteligência por meio de educação, pesquisa, planejamento e informação.