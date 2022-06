A cantora Arissa promete animar a Festa Junina no Parque Rural de Niterói. - Divulgação

Publicado 23/06/2022 10:47

A Prefeitura de Niterói escolheu o bairro Engenho do Mato para comemorar o feriado de São João com a primeira edição da Festa Junina do Parque Rural de Niterói. Segundo as informações, os festejos acontecem nesta sexta-feira (24) e sábado (25/06), a partir das 10:00 horas. A entrada é franca e a programação conta com atrações musicais, espaço kids, comidas típicas, quadrilha profissional e a primeira Copa de Marcha desde a inauguração do local.



No repertório das atrações musicais, muito sertanejo, música country, forró, baião, xote, galope e xaxado, do popular ao raiz. Formado por um grupo de amigos do bairro, o "Clube do Cavalo" comemorou a realização da Copa de Marcha, que promete atrair competidores de todo o Estado.



Antônio Carlos Gomes Gonçalves de Mello tem setenta e três anos e está há quarenta no bairro. Conhecido como Carlinhos Lamparão, o proprietário do Rancho 49 explicou que o cavalo representa tudo em sua vida: "Meu avô era fazendeiro. Me encantei com o cavalo quando era criança e vou levar até a morte", enfatizou Lamparão.



Segundo ele, a Copa de Marcha que acontece no sábado é uma grande vitória. "Será a explosão do nosso parque. As pessoas vão conhecer o potencial que ele tem para competições, leilões e exposições", explicou o fazendeiro.



O idealizador da Copa de Marcha do Parque Rural, Diogo Guimarães disse que escolheu o árbitro João Varela para a estreia. Diogo garante que será a primeira de muitas e ressalta a qualidade do espaço, a segunda maior pista coberta da América Latina.



Para Simone Siqueira, coordenadora do Parque Rural, a festa é um marco importante para o parque e representa mais uma conquista.

"Em função da pandemia, é o primeiro evento dessas proporções que realizamos e que contempla o mundo do cavalo. O Parque Rural existe hoje por um clamor dos moradores da região e graças as pessoas do poder público que encamparam o nosso sonho. O vice prefeito Paulo Bagueira é o nosso padrinho, o ex prefeito Rodrigo Neves foi a pessoa que transformou o que era apenas um terreno, na estrutura maravilhosa que oferecemos hoje e o prefeito Axel Grael é o nosso parceiro nas atividades sócio educativas que desenvolvemos regularmente e concretiza as nossas aspirações com esta festa", afirmou a coordenadora.



Programação:

- 24 (Sexta), 10h, DJ Dedé; De 10h às 14h, brinquedo Inflável. De 12h às 16h, animação Infantil.

De 12:00 as 20:00 horas. Touro Mecânico. 12:30, Maiara (Sertanejo). Às 15h haverá quadrilha do Parque Rural e às 15h:30min., Jolly Ribeiro (Sertanejo).



18:00

Quadrilha Profissional



18:30

Aline e Suelen (Sertanejo)



21:30

Eduardo Camacho (Country);



- 25 (Sábado)



10:00

Provas Sociais (Mirim/Amazonas).



De 10:00 as 14:00 horas

Brinquedo Inflável;



De 12:00 as 16:00 horas

Animação Infantil;



De 12:00 as 20:00 horas

Touro Mecânico;



12:00

Marcelo Banana e banda ( Forró Informal) *moradores do Engenho do Mato;



13:00

Copa de Marcha (Picada e Batida);



15:00

Jolly Ribeiro;



16:30

DJ Dedé;



18:00

Maiara (Sertanejo);



20:00

Arissa ( Sertanejo);



22:00

Ingrid de Oliveira (Sertanejo).