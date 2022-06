DJ Marlboro participou de oficinas de arte e um show com a garotada e contou um pouco da sua história. - Divulgação PMN - Foto: Anderson Tuca

Publicado 24/06/2022 08:41 | Atualizado 24/06/2022 08:41

O Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc) da Prefeitura de Niterói, na Zona Norte, lotou de jovens e crianças, nesta quinta-feira (23), para a oportunidade de estarem frente a frente com dois ídolos que, como muitos deles, tiveram histórias de superação e viram na arte e no esporte uma oportunidade de mudar suas vidas: o campeão mundial de skate Bob Burnquist, e o músico DJ Marlboro. Eles participaram de oficinas de arte e um show com a garotada e contaram um pouco da sua história.



O encontro aconteceu como parte do Festival Itacoatiara Pro, que incluiu atividades socioambientais dentre as ações realizadas. O Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc), que vai completar dois anos, vem mudando a história de muitas crianças do bairro e adjacências. O local oferece treinamento gratuito de várias modalidades olímpicas como atletismo, levantamento de peso olímpico (LPO), lutas, badminton, tiro com arco e o iniciante, nessas Olimpíadas de Tóquio, skate dentre outras. São mais de 1.200 pessoas credenciadas nas atividades.

Através de seu Instituto Skate Cuida (ISC), o multicampeão, maior recordista de medalhas dos X-Games, dez vezes campeão mundial de skate e atual e campeão da mega rampa, Bob Burnquist, visitou o complexo esportivo do Caramujo, em Niterói, onde anunciou projeto social para jovens da comunidade, numa parceria inédita com a Prefeitura de Niterói. Ele promoveu aulas de skate e oficinas de artes.

“Eu fiquei apaixonado pelo espaço e pela galera, é muito bem feito. Por isso eu senti que também tinha que contribuir e levar alguma coisa para o Caramujo, como arte e um pouco do skate. O skate salvou minha vida e mostrou um outro caminho a seguir, então é muito legal ver um projeto como este que tem arco e flecha, arte, música, futebol e dá uma oportunidade de escolha das crianças e jovens se apaixonarem por algo. Esse tipo de trabalho mostra e ajuda a fazer escolhas e dar oportunidades”, frisou o skatista.

O gestor do Parque Esportivo do Caramujo, Oto Bahia, falou da importância do projeto ser visto por outras pessoas.

“Nós temos atletas campeões de videogame. Temos um trabalho intenso e ver pessoas como o Bob e DJ Marlboro no Caramujo é muito bom. Quando unimos um projeto desse com o Itacoatiara Pro lembramos que muitos moradores do bairro nunca tiveram a oportunidade de ir a Itacoatiara. Foi muito importante esse trabalho aqui. Importante outras pessoas terem esse olhar para essas crianças. Há quatro anos tínhamos um aterro sanitário, hoje as crianças andaram de skate, praticam várias modalidades, então é outra perspectiva, outra vida. Duas crianças que estavam aqui hoje vão para seleção brasileira de arco. É muito gratificante”, disse Bahia.

O DJ Marlboro mostrou um pouco da sua tecnologia para alunos do complexo esportivo e convidados do evento.

“Fiquei muito feliz de chegar e encontrar essa obra fenomenal. O funk dá oportunidade, mais de dois mil artistas saíram de comunidades. tenho certeza que daqui a alguns anos vamos ter muitas dessas crianças representando mundialmente o Caramujo em alguma atividade”, observou o DJ Marlboro.