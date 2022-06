O objetivo do encontro foi a troca de experiências na área do ordenamento de veículos. - Divulgação PMN

O objetivo do encontro foi a troca de experiências na área do ordenamento de veículos.Divulgação PMN

Publicado 24/06/2022 10:08 | Atualizado 24/06/2022 10:10

Uma equipe de autoridades da cidade de Arraial do Cabo esteve na manhã desta quarta-feira (22) em Niterói visitando a sede do Centro de Controle Operacional (CCO Mobilidade), tido como modelo de tecnologia a serviço da gestão de trânsito. O objetivo do encontro, conduzido pelo presidente Gilson Souza e pelo diretor-administrativo da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans), Braz Colombo, foi trocar experiências na área do ordenamento de veículos, monitoramento do trânsito e na mobilidade urbana. O mesmo grupo visitou ainda o Centro Integrado de Segurança Pública Niterói (Cisp).

O presidente Gilson Souza, disse que foi gratificante apresentar o equipamento aos visitantes.

“O Centro de Controle de Operações se mostrou um equipamento essencial para o ordenamento do trânsito da cidade de Niterói. A partir dele, podemos realizar o monitoramento de toda a cidade de forma integrada, auxiliando no trabalho das equipes de operação de trânsito e utilizando a tecnologia de ponta para observar os gargalos e propor soluções rápidas para a mobilidade urbana. Ficamos muito felizes em receber os representantes da prefeitura de Arraial do Cabo e poder compartilhar nossas melhores experiências”, explica Gilson Souza.

O Centro de Controle Operacional (CCO Mobilidade) conta com equipamentos de tele monitoramento interligados por fibra óptica espalhados pela cidade inteira, utilizados para monitorar tudo o que acontece no trânsito em tempo real, 24 horas por dia, sete dias por semana. Ele é interligado por 78 quilômetros de fibra óptica que percorrem dez pontos de controle de área nas regiões da cidade com mais fluxo e volume de trânsito, cobrindo todas as áreas urbanas do município de Niterói.

Tudo o que é coletado em imagens nas ruas chega em tempo real ao CCO Mobilidade, que funciona do prédio do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da Prefeitura de Niterói, localizado em Itaipu, na Região Oceânica da cidade. O centro operacional conta com uma parede de monitores e equipamentos de gestão de tráfego utilizados pelos operadores do sistema. Com visibilidade total e dados volumétricos, é possível ajustar a operação viária para garantir a melhor fluidez possível, de acordo com a quantidade de veículos que transitam pelos corredores viários da cidade.

Participaram da visita as seguintes autoridades de Arraial do Cabo: O secretário de Turismo Marcos Simas, o coordenador de Trânsito, Ciro Pereira de Araújo Júnior, o diretor administrativo Fabricio Pascoal, o técnico de Segurança do Trabalho, André Luiz Carneiro, ainda Bernardo Martins de Alcântara Veiga e Silva, o chefe de gabinete do prefeito da cidade, Marcelo Magno.