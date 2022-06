Rodrigo Neves, ao lado de Carlos Lupi, falou sobre o trabalhismo e sobre os compromissos do PDT para o estado. - Divulgação

Publicado 25/06/2022 11:00

O pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, participou nesta sexta-feira, 24, do encerramento do Curso de Formação dos pré-candidatos a deputados estaduais e federais do PDT-RJ, na Fundação Leonel Brizola - Alberto Pasqualini, no Centro da cidade do Rio de Janeiro. Ao lado do presidente Nacional do partido, Carlos Lupi, e do professor Mauro Osório, Rodrigo Neves falou sobre o trabalhismo e sobre os compromissos do PDT para o Estado.

“Foi um diálogo muito produtivo e importante para desenvolvermos soluções para o Rio de Janeiro, que sofre com a falta de emprego, com a fome e com a falta de iniciativas para reverter o quadro atual. É muito saudável que estejamos aqui hoje, na sede do partido, conversando sobre programa de governo e trabalhando a formação dos nossos pré-candidatos”, comentou Rodrigo Neves.

Carlos Lupi falou em favor da pré-candidatura de Rodrigo Neves e teceu elogios ao ex-prefeito de Niterói: “Rodrigo Neves tem consistência política. É uma honra para o PDT tê-lo como nosso representante. Sua missão agora será honrar o Palácio Guanabara que já foi governado por Leonel Brizola”.

Para o presidente do PDT, Rodrigo Neves é o único postulante ao cargo de governador com condições de quebrar uma possível polarização no Rio de Janeiro: “Rodrigo é um companheiro que tem disposição e disponibilidade 24 horas por dia: se chamar às cinco horas da manhã ele está, se chamar meia noite ele está. É um exemplo de gestor público que não há igual no estado do Rio de Janeiro. Em oito anos como prefeito de Niterói mudou a história da cidade para melhor. Tem experiência em gestão pública, boa conduta, lisura, retidão e caráter. Rodrigo não tem arestas”, elogiou o presidente do partido.