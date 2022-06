A atividade começa às 17h no Salão Amarelo do Solar do Jambeiro. - Divulgação

Publicado 27/06/2022 10:22 | Atualizado 27/06/2022 10:22

Nesta terça-feira (28), vai acontecer a palestra: “Entendendo o mundo: As relações de poder na geopolítica contemporânea”, no Salão Amarelo do Solar do Jambeiro, no bairro Gragoatá, na Zona Sul de Niterói. Segundo as informações, a atividade vai começar às 17h e tem entrada gratuita, com lotação máxima de 40 pessoas, por ordem de chegada.

De acordo com as informações, as palestras promovidas têm como tema geral a ascensão de novas potências globais, abordando a evolução das conjunturas político-econômicas que caracterizam o tempo de hoje. O evento é realizado pela Secretaria Municipal das Culturas (SMC) e Fundação de Arte de Niterói (FAN).



Entre os temas abordados na palestra, estão: Transições Hegemônicas (Inglaterra/EUA); Acordos de Bretton Woods; Choque do Petróleo; Crises da Dívida e década perdida ; Fim da Guerra Fria; O Século XXI : Neocolonialismo x Integração Latino-Americana ; BRICS e o Novo Bandung; Sustentabilidade na agenda global.



"Os conceitos de Ordem Mundial, Sistema Internacional e Transição Hegemônica serão apresentados, situando os marcos históricos e eventos de grande impacto que demarcam a problemática da formação, inserção e consolidação do status soberano do Brasil e da América Latina diante da complexidade das situações de transição pós-colonial e tentativas de reconversão neocoloniais", informou a Cultura de Niterói no texto.



Segundo a pasta, entre os assuntos também estará as mudanças no sistema internacional a partir da Segunda Guerra mundial, que direcionam a hegemonia americana no desenho institucional de Bretton Woods. O conteúdo da palestra ainda explicará sobre o ano de 1989, quando o fim da URSS abre uma nova era, definindo novas formas de exercício do poder global.