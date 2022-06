A prisão do suspeito é um alívio para os donos de bancas. - Divulgação

A prisão do suspeito é um alívio para os donos de bancas.Divulgação

Publicado 28/06/2022 08:45 | Atualizado 28/06/2022 09:10

Integrantes da Coordenadoria de Ações Táticas (CAT) da Guarda Municipal de Niterói prenderam um homem identificado como Gabriel Andrade da Silva, que era procurado pela polícia por ser o suspeito pelo arrombamento e roubo a várias bancas de jornais na cidade. Policiais da 77ª DP (Icaraí) e 76ª DP (Centro) já haviam recebido denúncias feitas pelos donos dos estabelecimentos e estavam investigando os roubos.

A Guarda Municipal de Niterói prendeu um homem identificado como Gabriel Andrade da Silva, que era procurado pela polícia por ser o suspeito pelo arrombamento e roubo a várias bancas de jornais na cidade. #ODia pic.twitter.com/H0JkGhcbAx — Jornal O Dia (@jornalodia) June 28, 2022

O que facilitou a ação foi o fato de um dos proprietários das bancas ter disponibilizado para os investigadores imagens da ação do suspeito, que chegava a utilizar um pé de cabra para arrombar os locais e roubá-los. Segundo a Guarda Municipal, os agentes já haviam sido alertados e tinham uma descrição do acusado.A prisão aconteceu durante patrulhamento de rotina na Rua Heitor Carrilho, no Centro, no fim da noite da última sexta-feira (24). A equipe do CAT estava realizando uma abordagem de rotina quando identificou o suspeito, que tinha acabado de furtar uma banca de jornais no bairro de Santa Rosa. Ele estava de posse de diversos objetos e não soube informar a procedência. Ele foi encaminhado para a 76ª DP e, posteriormente, conduzido para a 77ª DP, onde havia vários registros de furto a banca de jornais.“Durante o patrulhamento de rotina, nossas equipes sempre fazem abordagens diferenciadas quando notam algo suspeito. Os agentes desconfiaram do homem e da mercadoria que estava em sua posse. Na delegacia constatamos a participação dele no roubo e a polícia vai continuar investigando, inclusive sobre a possibilidade dele ter agido com comparsas”, explicou o inspetor Paulo Brito, coordenador da Guarda Municipal.