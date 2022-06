As câmeras do Cisp flagraram o momento em que um dos suspeitos rouba a motocicleta Yamaha no Largo do Marrão. - Reprodução câmera Cisp

Publicado 27/06/2022 14:54

Com o auxílio das câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), da Prefeitura de Niterói, dois homens que usaram uma granada para roubar uma motocicleta em Santa Rosa, na Zona Sul de Niterói, nesta quinta-feira (23), foram presos cinco minutos após o crime. Com eles, foram apreendidos uma pistola 9mm com carregador e munições, uma granada, um simulacro de arma de fogo e um celular.



As câmeras do Cisp flagraram o momento em que um dos suspeitos rouba a motocicleta Yamaha no Largo do Marrão. "Imediatamente a equipe de monitoramento do Cisp, composta por guardas municipais, policiais militares e agentes civis, visualizou o roubo através das câmeras e identificou que o indivíduo estava com um comparsa", afirmou a Prefeitura no texto.

Com a descrição dos suspeitos, as equipes da PM que realizavam patrulhamento de rotina nas ruas foram acionadas em tempo real. Minutos depois, a dupla foi vista abandonando a motocicleta na Rua Gavião Peixoto esquina com a Rua Miguel de Frias, em Icaraí, onde o condutor entrou na farmácia próxima e o garupa foi em direção à Praia de Icaraí.

Uma equipe do Cisp informou a localização dos dois indivíduos e um cerco tático foi realizado para abordagem e prisão. Toda a ação, do informe até o cerco que resultou na prisão, durou cerca de 5 minutos. Trinta minutos depois de ser roubado, a vítima recuperou sua moto.



Inteligência – Além da tecnologia online para ações imediatas, o Cisp também é utilizado como um serviço de inteligência que dá suporte aos agentes no dia-a-dia e auxilia outras forças de segurança em investigações para desbaratar e prender quadrilhas ou criminosos. O Cisp conta com 522 câmeras que atuam 24 horas por dia, monitoradas por Guardas Municipais, além de 70 câmeras inteligentes capazes de identificar placas de carros e que possibilitam que, em questão de segundos, possam ser montadas ações que levem à prisão dos suspeitos. É uma ferramenta disponibilizada pela Prefeitura de Niterói para apoiar o trabalho das forças de segurança. A população de Niterói pode acionar o Cisp pelo telefone 153.



O Cisp da Prefeitura de Niterói se transformou em uma rede de apoio fundamental para auxiliar as polícias Civil, Federal e Polícia Rodoviária Federal na elucidação de crimes. Nos últimos quatro anos, o órgão atendeu a mais de mais de 2.300 solicitações oficiais dos setores de investigação dessas forças de segurança. Além disso, disponibiliza, em tempo real, informações para abordagens que levaram à prisão imediata de criminosos em ação.



"Além disso, existem 10 portais de segurança, com leitores automáticos capazes de verificar as placas de veículos em situação irregular nas entradas e saídas do município", realçou o poder público na nota.



Num balanço realizado pelo setor de inteligência do Cisp, o monitoramento diário de câmeras e o rastreamento feito após inserção de dados no sistema serviram como base para auxiliar as forças de segurança das polícias Civil, Federal e Rodoviária Federal em inúmeros casos. Foram 357 em 2019, 781 em 2020, 891 em 2021 e, até o momento, já foram 315 casos analisados com o auxílio do órgão em 2022.



O Cisp proporcionou, até o ano de 2021, a maior redução de criminalidade que já havia sido registrada na cidade nos últimos 20 anos, chegando a diminuir em mais de 80% alguns indicadores como furtos, roubo de veículos, letalidade violenta dentre outros.



A queda dos índices também está apoiada nas ações institucionais implementadas pela Prefeitura através do Pacto Niterói contra a Violência em 2018 e que tem investimentos de R$ 304 milhões, contemplando 18 projetos nos eixos de Prevenção, Policiamento e Justiça, Convivência e Engajamento dos Cidadãos e Ação Territorial Integrada.

