O secretário de Direitos Humanos, Rafael Adonis, disse que o curso é uma forma de facilitar o atendimento de forma eficiente e acolhedora.Reprodução

Publicado 28/06/2022 11:42

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito “Projeto Estratégico Capacitação da Rede de Atendimento às Vítimas de Escravidão Contemporânea”, uma parceria da Prefeitura de Niterói com o Ministério Público do Trabalho. A formação tem o objetivo de sensibilizar e capacitar servidores públicos para ampliar conhecimentos sobre atendimento a vítimas de trabalho escravo e tráfico de pessoas. O curso acontece nesta sexta-feira (01), às 10h, no Auditório do Caminho Niemeyer. As Inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/precav_niteroi, até esta quinta-feira (30).

A capacitação é um desdobramento do protocolo de cooperação, assinado em janeiro deste ano, entre a Secretaria Municipal de Direitos e o Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, com o objetivo de unir esforços para combater as violações aos direitos trabalhistas e ao trabalho escravo.

Para o secretário de Direitos Humanos, Rafael Adonis, o curso é uma forma de facilitar o atendimento de forma eficiente e acolhedora.

“Esta parceria com o Ministério Público do Trabalho é muito importante. A capacitação dos servidores, para trabalhar de forma integrada no combate às violações aos direitos trabalhistas e trabalho escravo, faz-se cada vez mais necessária nos territórios urbanos. Temos uma densidade demográfica significativa, o que dificulta, de modo considerável, a percepção destas violações nas grandes cidades. Diante disto, é fundamental termos uma equipe capacitada para atender os trabalhadores de forma eficiente e acolhedora”, destacou o secretário.