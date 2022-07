As atividades são gratuitas e serão realizadas no Horto Botânico do Fonseca. - Divulgação

As atividades são gratuitas e serão realizadas no Horto Botânico do Fonseca.Divulgação

Publicado 01/07/2022 10:43

A Zona Norte de Niterói vai se dar bem, neste sábado (2). É que a Prefeitura, por meio da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), vai realizar a quarta edição do Ação Mulher. O evento é uma comemoração Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho, e faz parte do calendário de atividades do “Julho das Pretas”, organizado pelo Fórum de Mulheres Pretas do município de Niterói. A programação conta com atividades de beleza, saúde, lazer e informações sobre serviços. As atividades são gratuitas e serão realizadas no Horto Botânico do Fonseca (Alameda São Boaventura, 770 – Fonseca), das 9h às 12h.

A secretária de Políticas e Direitos das Mulheres, Fernanda Sixel, explica que o projeto faz parte das estratégias da Codim para democratizar o acesso aos serviços, em especial a divulgação da rede de atendimento e enfrentamento às violências, quebrando barreiras e diminuindo a distância entre as mulheres e seus direitos.



“Esta é a primeira atividade do ‘Julho das Pretas’ que a Codim vai realizar ao longo do mês. O Ação Mulher reúne uma série de atividades. Acreditamos que, assim, conseguimos democratizar o acesso aos mais diversos serviços para as mulheres. Vamos ter ações ligadas à beleza, saúde, cadastros de emprego, dança e informação”, afirma Fernanda.

A programação conta com atividades na área da beleza (corte de cabelo, maquiagem e design de sobrancelhas), da saúde (medição de glicose e aferição de pressão arterial), informação (orientação jurídica, cadastro para emprego, distribuição de informativos da Codim), oficinas de turbante e penteado afro, Jongo, roda de conversa sobre a saúde da mulher negra, distribuição de mudas de plantas, dança e show musical com a banda feminina “Um Amô”.

A primeira edição do projeto Ação Mulher aconteceu em setembro de 2021, no Parque Rural, Engenho do Mato, a segunda no Morro do Palácio, Ingá, em março deste ano, e a terceira no Largo da Batalha, em maio. A Codim planeja levar o projeto para outras regiões da cidade ao longo do ano.

A ação conta com a parceria da Administração Regional do Fonseca, Secretaria de Saúde, Programa Niterói Mulher, Horto do Fonseca, Cultura Niterói, Clin, Pacto Niterói Contra a Violência, Espaço Nova Geração, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Sistema Nacional de Empregos (Sine), Beleza Natural e Instituto Mix de Profissões.