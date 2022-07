Rodrigo Neves e Lula vão estar juntos na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI). - Divulgação

Rodrigo Neves e Lula vão estar juntos na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI).Divulgação

Publicado 04/07/2022 09:16

Representantes de movimentos sociais e lideranças políticas de diversos partidos lançam nesta segunda-feira (04/7), às 18h, na sede da ABI – Associação Brasileira de Imprensa, no Centro do Rio, o manifesto “Lula Presidente - Rodrigo Neves Governador”.

O grupo conta com nomes como Anderson Pipico, ex-presidente da Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio Janeiro (Famerj) e presidente do PT de Niterói; Rossino Diniz, atual presidente da Federação de Favelas do Estado do Rio (Faferj); Carlos Santana, ex-deputado federal pelo PT; Leonardo Giordano, vereador do PCdoB e candidato a vice-governador em 2018; Luiz Tenório, ex-presidente do Sindicato dos Médicos; Washington Quaquá, ex-prefeito de Maricá e vice-presidente do PT Nacional; Verônica Lima, vereadora de Niterói pelo PT; Edson Rocha, diretor da Confederação Nacional dos Metalúrgicos; Waldeck Carneiro, deputado estadual pelo PSB; Godofredo Pinto, ex-prefeito de Niterói; entre outros.