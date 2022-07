O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, o administrador da Região Oceânica, Binho Guimaraes, o prefeito Axel Grael e a diretora-geral da FeSaúde, Anamaria Schneider. - Divulgação PMN

Publicado 04/07/2022 19:52

O prefeito de Niterói, Axel Grael, assinou, nesta segunda-feira (04/07), o ofício do início da reforma e ampliação das unidades do Programa Médico de Família (PMF) Dr. Wilson de Oliveira, na Ititioca, e o CTE Manoel Piñeiro Louzada, no Maravista, em Itaipu. O investimento municipal nas intervenções nas duas unidades será de R$ 832 mil, sendo R$ 328 mil para as reformas na Ititioca e R$ 564 mil para as obras na unidade do Maravista.

A obra foi anunciada pelo prefeito de Niterói, Axel Grael, durante reunião com o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, e a diretora-geral da Fundação Estatal de Saúde (FeSaúde), Anamaria Schneider.



O chefe do Executivo destacou que as intervenções nas duas unidades do PMF fazem parte de um conjunto mais amplo de investimentos na área da saúde no âmbito do Plano Niterói 450. Até 2024, a Prefeitura de Niterói vai investir R$ 256 milhões em obras em toda a rede de atendimento, além de R$ 25 milhões na modernização dos equipamentos e na renovação do parque tecnológico das unidades de saúde.



“Niterói hoje é um diferencial na administração pública. Na Saúde, serão cerca de 70 obras para melhoria da infraestrutura com o objetivo de dar um atendimento cada vez melhor para a população. Não estamos atendendo somente uma região, mas todas as áreas da cidade em um investimento histórico em setores como Saúde, Educação, Obras, entre outras. Estamos trabalhando para atender os usuários com responsabilidade, gerindo os recursos com sabedoria”, explicou o prefeito.



Segundo a Prefeitura, os PMFs da Ititioca e do Maravista serão ampliados, receberão novas instalações, áreas de circulação e acessos. "A previsão é que as obras nas duas unidades sejam concluídas em quatro meses. Durante as intervenções no PMF do Maravista, os atendimentos serão realizados no PMF Colônia dos Pescadores, PMF Cafubá 1 e PMF Várzea das Moças. No caso do PMF da Ititioca, todos os atendimentos, inclusive a vacinação e a saúde bucal, serão remanejados para o PMF Viçoso Jardim", afirmou o poder público no texto.



O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, falou dos investimentos.“Anunciamos em fevereiro o plano de investimentos na Saúde e neste momento já estamos iniciando a quinta obra em unidades do Programa Médico de Família. Temos muito orgulho em realizar essas medidas que garantem melhorias no atendimento à população de Niterói”, destacou o secretário.



A diretora-geral da FeSaúde, Anamaria Schneider, garantiu que os funcionários das unidades municipais de saúde que entrarão em reformas, geridas pela Fundação, estão preparados para orientar os usuários sobre onde serão realizados os atendimentos no período de reforma.



“O início das obras das unidades do Programa Médico de Família chega em um momento muito especial para a FeSaúde, já que há três meses passamos a receber e a treinar os novos empregados públicos que atuam nessas unidades. Esse tripé de sustentação da nossa Atenção Básica, firmado na desprecarização dos postos de trabalho, nos investimentos nas unidades e equipamentos, além do novo formato de gestão com base num contrato de metas e desempenho é o que vai garantir para os usuários uma melhoria no atendimento e no acesso aos serviços”, disse Schneider.



O encontro contou ainda com a presença do presidente da Federação das Associações de Moradores do Município de Niterói (Famnit), Manoel Amâncio, e do Administrador da Região Oceânica, Binho Guimaraes, entre outras autoridades.