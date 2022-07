O grupo Marabô é formado pelos músicos niteroienses Bruno Barreto, Gabriel Policarpo, Lucas Marques e Whatson Cardozo. - Divulgação

Publicado 08/07/2022 18:39

A noite desta sexta-feira, (8/7), vai marcar a volta da tradicional roda de samba na Quinta do Parque, em Niterói. A reestreia, com edição especial de arraiá, será comandada pelo grupo Marabô, formado pelos músicos da cidade Bruno Barreto, Gabriel Policarpo, Lucas Marques e Whatson Cardozo, e terá como convidados especiais os músicos Daniel Boechat e Marcos Nimrichter, além do cantor Igor Carvalho, atual vocalista do grupo Monobloco. O evento tem início às 21h e acontecerá quinzenalmente, sempre às sextas-feiras.

Para a edição de arraiá, o grupo Marabô promete um show inspirado no Brasil e na sua pluralidade, rico em ritmos, melodias, danças e instrumentos. O resultado desse encontro dos músicos é uma apresentação de alta musicalidade, batuque e astral. Estarão no repertório clássicos de consagrados artistas brasileiros como Ary Barroso, Nelson Sargento, Luiz, Melodia, Tom Jobim, Gilberto Gil, Dominguinhos, Roberto Mendes, Roque Ferreira, Jorge Aragão Nelson Rufino, e outros.

“Nosso grupo propõe uma sonoridade que mescla influências das rodas de samba com diferentes ritmos e gêneros da música popular brasileira. É um orgulho imenso para o grupo Marabô fazer parte desse projeto que tem tanta história em Niterói. Poder contribuir musicalmente para a nossa cidade é bastante gratificante. ”, ressaltou Gabriel Policarpo.

História e Cultura

O samba na Quinta do Parque foi um grande marco na cidade entre os anos de 2003 a 2008. O evento recebeu os maiores nomes do samba, como Arlindo Cruz, Almir Guineto, Beth Carvalho, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Martinho da Vila, Maria Rita, Mauro Diniz, Marquinhos Diniz, Monarco e Velha Guarda da Portela e tantos outros.

“Voltar com o samba na Quinta do Parque é resgatar memórias e reacender parte importante da cultura da cidade de Niterói. Nesse retorno, levaremos ao público entretenimento, diversão e música boa, homenageando e convidando grandes nomes da música popular brasileira”, disse André Pladema, proprietário da Quinta do Parque.