O Castramóvel é equipado para realizar cirurgias gratuitas de castração em cães e gatos.Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 12/07/2022 09:10

Nesta terça-feira (12), será o último dia para a população escolher os próximos bairros que o Castramóvel, da Prefeitura de Niterói, levará seus serviços. A unidade móvel, gerenciada pelo do Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), percorre diferentes locais da cidade. Dados preliminares da pesquisa apontam que os bairros Largo da Batalha/Maceió (16,12%), Icaraí (12,61%) e Centro/Ponta da Areia (11,87%) são os mais votados até o momento.

A consulta pública está disponível pelo Colab pelo site consultas.colab.re/castramovel ou app Colab.re, disponível na loja de aplicativos do celular.



O Castramóvel é equipado para realizar cirurgias gratuitas de castração em cães e gatos. Através da pesquisa, a população poderá escolher nos três próximos bairros que receberão o serviço a partir de agosto até o fim do ano.



Ao acessar a consulta pública, os moradores da cidade poderão indicar três dos seguintes bairros que ainda não receberão o Castramóvel: Tenente Jardim/Baldeador; Centro/Ponta da Areia; Bairro de Fátima/São Lourenço; Icaraí; São Francisco/Cachoeiras; Largo da Batalha/Maceió; Ititioca/Viçoso Jardim; Rio do Ouro; Ingá/Boa Viagem; São Domingos/Gragoatá; Sapê; Muriqui/Vila Progresso/Matapaca e Maria Paula.





A pesquisa também responderá perguntas o Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), no Fonseca, que realiza um trabalho de controle populacional dos animais da cidade, através de castração em animais de colônia e comunitários, além de castrar os animais domésticos de forma gratuita. O CCPAD, incluindo a unidade móvel Castramóvel, já realizou mais de 13 mil procedimentos na cidade.





Castramóvel – O serviço é gratuito e funciona com uma unidade móvel que entrou em operação na cidade em agosto de 2020 e já realizou cirurgias de castração nos bairros do Caramujo, Engenho do Mato, Badu/Cantagalo, Engenhoca, Várzea das Moças, Santa Bárbara, Ilha da Conceição, Região Oceânica, Santa Rosa/Vital Brasil/ Pé pequeno/Viradouro, Jurujuba e Barreto. O veículo, que fica em média 45 dias em cada bairro, conta com sala de preparação de cirurgia e pós-cirurgia. As equipes que atuam na unidade são formadas por quatro veterinários, um anestesista e técnicos.



Para ser contemplado pelo programa, é preciso ser morador do bairro em que o Castramóvel se encontra, ser maior de idade e ter toda a documentação, não sendo permitido fazer inscrições para terceiros. O animal precisa ter mais que 4 meses e menos que 6 anos, ter menos que 25 quilos e não ser braquiocefálico (focinho achatado, como por exemplo cães das raças Pug, Buldogue Francês, Shih Tzu, Boxer, entre outras, e gatos das raças Persa e exóticos).