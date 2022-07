Os novos bombeiros participaram do Estágio de Formação. - Divulgação - Foto: Ricardo Cassiano

Publicado 12/07/2022 09:32

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) realizou, na segunda-feira (11.07), às 10 horas, no 27º GBM (Araruama) e, às 14 horas, no 3º GBM (Niterói), a formatura de cerca de 160 militares temporários. Os mais novos bombeiros da corporação vão atuar em unidades operacionais de suas respectivas regiões.

Os novos bombeiros participaram do Estágio de Formação, com aulas práticas e teóricas sobre Técnicas de Combate a Incêndio; Técnicas de Busca e Salvamento; Ordem Unida; Legislação e Regulamentos; Treinamento Físico Militar; Atendimento Pré-Hospitalar; Ética e Conduta de Bombeiro Militar e Redação Oficial.

Durante a cerimônia, o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro, afirmou que a renovação e a recomposição do efetivo é fundamental. Reforçou, ainda, que a responsabilidade que estes novos soldados abraçam, a partir deste dia, é tão grande quanto o entusiasmo pela vitória do ingresso na corporação.

- Sabemos que a chegada até aqui não foi fácil. Cada história pessoal guarda os grandes desafios superados, mas saibam que vocês passarão a um convívio fraterno que será uma nova vida, de outros novos desafios. Mas aqui o princípio familiar é sólido e, logo, se sentirão parte da família bombeiro militar - disse o comandante aos temporários.

O secretário aproveitou a cerimônia para enfatizar que o Corpo de Bombeiros do Rio é só um corpo, sem distinção entre as unidades da capital e do interior, no que diz respeito a equipamentos, viaturas e treinamentos.

- As viaturas que vamos utilizar na nossa instituição são as mesmas usadas em Londres, Berlim ou Dubai - complementou o coronel Leandro, enfatizando a preocupação com a tecnologia e vanguarda.

Ao todo, são mais de 1.200 novos militares que ingressam, por meio do Serviço Militar Temporário Voluntário do CBMERJ, na corporação: 794 combatentes, 65 guarda-vidas, 46 técnicos em enfermagem, 310 motoristas, além de 74 oficiais das seguintes especialidades: anestesistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, ortopedistas, neurocirurgiões, cirurgiões, enfermeiros, radiologistas, endocrinologista, assistentes sociais, oftalmologistas e psicólogos. As formaturas acontecem ao longo do mês de julho em diversas localidades do estado.