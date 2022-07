O sarau de múltiplas artes acontece para promover o protagonismo de artistas locais e nacionais. - Divulgação

Publicado 14/07/2022 09:43

O jardim do Solar do Jambeiro, no Ingá, Zona Sul de Niterói, vai receber, no próximo sábado, das 14h às 17h, o evento: “Sarau Afropoético”. Com entrada gratuita, a realização é da Secretaria Municipal das Culturas (SMC) e da Fundação de Arte de Niterói (FAN).

O sarau de múltiplas artes acontece para promover o protagonismo de artistas locais e nacionais, e para celebrar o diálogo entre poesia, literatura, música, performance e artes em geral, com diversas apresentações e intervenções voltadas para todos os públicos, ocupando o Solar com arte libertadora e afeto genuíno.

O evento, cuja curadora é a escritora Sol de Paula, terá o lançamento do livro “Tem gente que morre de medo do centro” do poeta marginal Daniel Zóia e apresentações de músicas autorais do compositor paulistano Gé Rodrigues. Em um segundo momento haverá microfone aberto para os artistas que quiserem compartilhar suas obras e/ou vivências.

O livro “Tem gente que morre de medo do centro”, do autor Daniel Zóia (Editora Selin Trovar, 2021) é a segunda obra do escritor marginal – e se mostra ainda mais lírico, ousado e político.

“Me tornei poeta sob o impacto de um simples elogio do professor de língua portuguesa no final da adolescência. Agora, com 47 ciclos completos no relógio do tempo, lanço o segundo livro Tem gente que morre de medo do centro, onde narro principalmente a paixão de andar a pé pelo centro de São Paulo. Saio, observo, fotografo e escrevo em suposta estética marginal-urbana-cotidiana, acalmando a singular ansiedade existencial que carrego”, explica o autor.