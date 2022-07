O ex-presidente da OAB e agora pré-candidato a vice-governador, Felipe Santa Cruz, ao lado do pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves. - Divulgação

Publicado 16/07/2022 18:32

O pré-candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, participou neste sábado, 16, de sua primeira agenda de pré-campanha ao lado do ex-presidente da OAB e agora pré-candidato a vice-governador em sua chapa, Felipe Santa Cruz, e do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O encontro aconteceu no lançamento da pré-candidatura a deputado federal do ex-secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro Renan Ferreirinha. Esta foi a primeira aparição em público juntos após a confirmação da aliança entre PDT e PSD, anunciada na última quinta-feira, (14/7).

Animado com o evento, Rodrigo Neves falou sobre a importância da Educação. “Gostei muito do que ouvi no evento. As falas colocam a Educação como prioridade, tendo como fundamental a recuperação dos Cieps para a reconstrução do Estado do Rio. A educação é realmente o caminho para um Rio de Janeiro mais justo e desenvolvido. Fiquei muito feliz também com a calorosa recepção”, comentou o pré-candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro pedetista.

Em consonância com Neves, Renan Ferreirinha discursou falando sobre sua esperança na Educação: “A minha vida foi transformada pela Educação. E é por acreditar na transformação que só a Educação de qualidade pode gerar que quero continuar trabalhando pelo desenvolvimento do nosso país. O caminho da escola tem que ser sempre o melhor caminho. É por isso que sou pré-candidato a deputado federal”, disse Ferreirinha.