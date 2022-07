A Casa Paul Singer é um espaço de acolhimento, formação, capacitação e orientação aos empreendedores da economia solidária. - Divulgação PMN

Publicado 15/07/2022 15:05

A Prefeitura de Niterói vai celebrar os três anos de inauguração do primeiro centro público municipal de referência em economia solidária no Estado do Rio com uma programação variada que terá início nesta segunda-feira (18). A Casa Paul Singer foi inaugurada para ser um espaço de acolhimento, formação, capacitação e orientação aos empreendedores da economia solidária, cooperativas e associações, que recebe trabalhadores de Niterói e de municípios vizinhos.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária é a gestora do centro, em parceria com o Fórum de Economia Solidária de Niterói.

Elton Teixeira, secretário Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, explicou que o centro é uma referência para a economia solidária, um dos pontos fortes para alavancar a economia neste momento.





“A Casa Paul Singer completa três anos de uma parceria vitoriosa entre o Poder Público e o Fórum de Economia Solidária. O espaço funciona como um propulsor de uma política que impulsiona a economia solidária, um dos pilares da retomada econômica. Ampliamos os espaços para criar, cada vez mais, oportunidades para que os pequenos produtores possam mostrar e comercializar seu trabalho”, destaca o secretário.





A programação é variada e conta com roda de conversa, exibição de filme, oficinas gratuitas e até um arraiá. A comemoração vai de segunda (18) a sexta-feira (22), começando, no dia 18, com uma exposição e comercialização dos artigos dos produtores (10h) e exibição do filme Paul Singer - Uma Utopia Militante (14h). Na terça (19), a massoterapeuta Giselle vai proporcionar Momentos da Beleza Negra (9h). As atividades do dia seguem com maquiagem (14h) e a Oficina Árvore da Vida - Meu Ipê Floriu (14h), com a Oficineira: Lila (Lilart's). A quarta (20), reserva uma roda de conversa sobre o tema “Meu Black, minha representatividade, meu empoderamento” (10h) e a oficina Da Raiz a Trança (14h).





A quinta-feira (dia 21) está reservada para a Oficina de Boneca de Pano – Técnica Manual, com a Oficineira Clarice de Jesus (das 13h às 16h). O último dia, a sexta-feira (22), será o encerramento das atividades com festa. Às 10h, acontece o Arraiá da Casa Paul Singer e, às 16h, vai ter bolo com direito a parabéns pelos 3 anos do Centro de Referência. As oficinas são gratuitas e as inscrições podem ser feitas no local ou por telefone (2717-8350). A Casa Paul Singer de Economia Solidária fica na Av Amaral Peixoto, 901, Centro.





Casa Paul Singer – A Casa Paul Singer, criada em em 25 de julho de 2019, conta com um espaço de comercialização, onde diversos produtores podem expor e vender seus produtos feitos de maneira artesanal, como roupas, mel, sabonetes, itens de casa etc. Além disso, o local possui uma sala de atendimento psicossocial e uma área destinada ao Fórum de Economia Solidária, sendo gerenciada de maneira compartilhada, com recursos de convênio firmado com o Ministério do Trabalho/Secretaria Nacional de Economia Solidária.