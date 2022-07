A obra emergencial de contenção terá 270 metros de extensão e será realizada em muro de gabião. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

A obra emergencial de contenção terá 270 metros de extensão e será realizada em muro de gabião.Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 19/07/2022 08:41

A Prefeitura de Niterói segue com a execução das obras emergenciais em Camboinhas, que teve parte do calçadão e dos quiosques danificados após uma forte ressaca que atingiu a orla. A Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa) é responsável pelas melhorias no local. A intervenção vai proteger o calçadão e os quiosques dos impactos de ressacas. O investimento é de R$10,6 milhões.

De acordo com o presidente da Emusa, Paulo César Carrera, a obra emergencial de contenção terá 270 metros de extensão e será realizada em muro de gabião.

"A nova estrutura resistirá às ações do mar por um longo período de tempo sem oxidar. Além do muro, a orla também receberá melhorias nas escadas de acesso e reflorestamento da restinga”, explica.

Ainda de acordo com ele, desde abril o órgão vem trabalhando para melhorar a infraestrutura da orla. “A técnica utilizada tem como objetivo proteger o calçadão com baixo impacto ambiental e auxiliar na redução da velocidade da água. O material tem alta durabilidade e resistirá às ações do mar”, destacou.

Segundo a Emusa, já houve a conclusão da escavação e já foram colocadas as sacarias para proteção do talude e do quiosque. Neste momento, os serviços acontecem na base do muro em gabião. A previsão é que a obra fique pronta até o próximo verão.