Segundo a Prefeitura de Niterói, a nova área de lazer terá um total de dois mil metros quadrados.Divulgação PMN - Foto: Lucas Benevides

Publicado 19/07/2022 08:25

A Prefeitura de Niterói divulgou, nesta segunda-feira (18), o início das obras de recuperação da área sobre o canal de Ary Parreiras, em Icaraí, na Zona Sul da cidade. O local terá a laje recolocada, com reforço estrutural, e ganhará uma nova praça, com brinquedos e academia da terceira idade, entre outros equipamentos. O investimento total será de cerca de R$ 18 milhões e a previsão é que as obras sejam concluídas em aproximadamente seis meses. A nova área de lazer terá um total de dois mil metros quadrados.

Segundo o poder público, nesta primeira etapa da obra será feita a demolição da laje e das vigas metálicas que estavam comprometidas. Em seguida, será feita a limpeza do canal. "A Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa), está finalizando o projeto executivo para realização e execução de vigas pré-moldadas apoiadas em estacas-raízes nas duas extremidades, com a recomposição 230 metros de uma laje, com medida entre 10 e 11 metros de largura", afirmou o Executivo niteroiense.

“Após essa fase de execução de infraestrutura, vamos entregar uma nova praça para a comunidade. Estamos trabalhando no projeto executivo para essa nova área de lazer, que será montada em cima deste tabuleiro de concreto armado”, explicou Paulo César Carreira, presidente da Emusa.

Após a obra, que será executada pela Emusa, e pelas secretarias de Obras e de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), o espaço, que será acessível, ganhará ainda uma pista de caminhada e um parcão para animais, bancos para contemplação e jardineiras.