O paisagista argentino Raul Canôvas virá para ministrar pela 1º vez uma palestra em Niterói. - Divulgação

Publicado 19/07/2022 11:00 | Atualizado 19/07/2022 11:13

Um sítio, localizado no bairro Sapê, na Região de Pendotiba em Niterói, em parceria com o paisagista argentino Raul Cânovas, vai realizar, de 9h às 18h30min, na Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL) de Niterói, o primeiro Workshop de Paisagismo, na cidade. O evento, reunirá os "apaixonados" por jardins e decoração de interiores em um dia inteiro na imersão literária e tropical dos jardins inspirados na diversidade da Mata Atlântica brasileira.

Sobre Raul Canôvas - paisagista argentino, veio para o Brasil aos 17 anos e tem na bagagem mais de 50 anos de experiência. No currículo já são mais de três mil projetos assinados por ele, que é conselheiro da Associação Nacional de Paisagismo (ANP), conquistou premiações internacionais e escreveu “O Jardim Como Remédio” e “Um Jardim para Sempre”, além de “Projetos dos Grandes Paisagistas Brasileiros”, em co-autoria.

Nesta edição, Canôvas estará abordando assuntos sobre a biodiversidade carioca, o clima tropical, plantas e jardins selvagens, as características do Rio de Janeiro, os jardins do Palácio do Catete e do Campo de Santana, além da construção de projetos de jardins verticais com plantas exóticas, nativas e frutíferas resignificando cada uma delas numa só composição. O paisagista irá trabalhar com mais de 250 imagens em um dia inteiro de imersão.

As inscrições para o Workshop, que vai acontecer no dia 23 de julho, a partir das 9h da manhã, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) em Niterói, podem ser feitas no Sítio Carvalho Plantas, que fica no Sapê, ou pelo whatsapp, no número (21) 99558-0316.