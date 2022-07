A ideia foi detalhada e acolhida pelas autoridades que vão garantir o apoio necessário para sua realização. - Divulgação

Publicado 19/07/2022 10:02

Agora é pra valer. A proposta da cidade de Niterói sediar o Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras em 2022, foi pauta entre encontro do vereador Jhonatan Anjos com o presidente da Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras (CNBF), Armando Nobre, com o presidente da Federação de Fanfarras e Bandas do estado do Rio de Janeiro (FFABERJ), Tiago Farias, com o Executivo da cidade, representado pelo vice-prefeito, Paulo Bagueira, pelo secretário das Culturas, Alexandre Santini, e pelo presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Fernando Brandão.

O evento conta com mais de 50 bandas e fanfarras com representação de mais de 21 estados brasileiros. Na ocasião, a ideia foi detalhada e acolhida, com o apoio necessário para sua realização.

“Sempre vi a cultura como política pública de grande potencial para a geração de oportunidades e de justiça social. Apaixonado pelas fanfarras, fico extremamente feliz por trazer o Campeonato Nacional para nossa cidade, uma ação inédita não apenas na história de Niterói, mas de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro”, destacou o vereador Jhonatan Anjos.

"O campeonato está previsto para acontecer em dezembro, e a organização está definindo o local para receber o público que, certamente, será caloroso", ressaltou o vice-prefeito Paulo Bagueira.

