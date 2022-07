O show promete cativar os espectadores de todas as idades. - Divulgação SMC/ FAN

Publicado 20/07/2022 09:40

O Espaço Cultural Sala Carlos Couto, na Rua XV de Novembro, no Centro de Niterói, vai receber neste sábado (23/7), às 15h, a companhia “Guilda dos Bonecos” que vai apresentar o espetáculo musical ‘Nos Embalos da Disco’.



Segundo os organizadores, o show promete cativar os espectadores de todas as idades devido às surpresas que vão surgindo no decorrer das cenas, juntamente com as técnicas variadas de manipulação de bonecos e objetos. "A apresentação mostra quadros performáticos em que bonecos, muito estilosos, interpretam músicas nacionais e internacionais que fizeram grande sucesso nas pistas de dança na época das discotecas, levando, assim, para o público uma sensação nostálgica de um jeito bem humorado e dinâmico", afirmou os produtores na nota.



De acordo com as informações, o texto, voz e manipulação do show é da Giselle Leal. Já os bonecos, adereços e manipulação: Lucia Andrade. O operador de som é o Ricardo Silva e a trilha sonora de Luciano Leal com a direção e produção de Guilda dos Bonecos.

Conforme os protocolos sanitários é necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto. "É facultativo o uso de máscaras pelo público durante a permanência nas dependências do local", finalizou os responsáveis no comunicado.