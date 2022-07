A vacinação estará disponível nas Policlínicas, Unidades Básicas e Médico de Família, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com entrada até às 16h. - Divulgação

Publicado 20/07/2022 07:34

A Prefeitura de Niterói vai iniciar, nesta quinta-feira (21), a vacinação contra a Covid-19 para crianças de três e quatro anos. A imunização será feita com a vacina Coronavac, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A vacinação estará disponível nas Policlínicas, Unidades Básicas e Médico de Família, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com entrada até às 16h.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que é muito importante que pais e responsáveis levem as crianças aos pontos de vacinação.



“Sabemos da importância de seguir com a ampliação da vacinação em Niterói e é fundamental que os responsáveis levem a criançada para receber a imunização para prevenir complicações da Covid-19. Vacinas salvam vidas!”, afirmou Axel Grael.



Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação da criança e carteira de vacinação. A segunda dose ocorrerá 28 dias depois da primeira dose. Também é preciso respeitar o intervalo de 15 dias para aplicação de outras vacinas.



O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, considera a medida fundamental e alerta para a importância da vacinação.



“A vacina é comprovadamente segura e eficaz. É importante que os responsáveis levem as crianças para receber a imunização, o que é fundamental para prevenir complicações da Covid-19”, ressaltou o secretário de Saúde.



O município está realizando a aplicação da quarta dose ou segunda dose de reforço para pessoas a partir de 40 anos, com intervalo de quatro meses da terceira dose. A terceira dose é destinada para adolescentes de 12 a 17 anos e pessoas a partir de 18 anos, com intervalo de quatro meses da segunda dose. Niterói segue em repescagem contínua para aplicação da primeira e segunda doses para crianças entre 5 e 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos e pessoas a partir de 18 anos.



Para receber a dose da vacina é necessário apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante das doses anteriores. Para os adolescentes, é necessária a presença do responsável legal.



Confira os locais de vacinação contra a Covid-19:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu –Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111 – Piratininga.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Novo Ponto em Jurujuba - Av. Carlos Ermelindo Marins s/nº - Jurujuba (em frente ao Colégio Estadual Fernando Magalhães).



Unidades Básicas de Saúde (UBS): Morro do Estado, Santa Bárbara, Engenhoca.



Médico de Família da Grota I, Grota II, Ilha da Conceição, Leopoldina, Teixeira de Freitas, Vila Ipiranga, Jurujuba, Várzea das Moças, Alarico, Atalaia, Cafubá I, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Coronel Leôncio, Jonathas Botelho, Maceió, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Boa Vista, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso Jardim, Viradouro, Badu, Vital Brazil.