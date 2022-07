O objetivo da ação foi de colaborar com a limpeza e revitalização das praças, enquanto as equipes socioassistenciais realizaram atendimento. - Divulgação PMN - Foto: Smases

Publicado 20/07/2022 09:22

A Prefeitura de Niterói realizou, nesta terça-feira (19), uma atividade conjunta entre o Serviço Especializado em Abordagem Social da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (Smases), o Centro Pop Itinerante, a Clin, a Guarda Municipal e o Exército na Praça Duque de Caxias (Ingá) e nas Praças Juscelino Kubitschek e São João (Centro).

Segundo o coordenador do Serviço Especializado em Abordagem Social, Eric Moura, foram realizadas abordagens e os usuários foram encaminhados para acolhimento no Centro Pop.

“Realizamos atividades rotineiras pelas ruas da cidade. Na ação de hoje, abordamos cinco pessoas que aceitaram o acolhimento emergencial de pernoite e, nesta quarta-feira (20), serão encaminhadas ao Centro Pop para serem referenciadas e incluídas nos serviços da Smases”, disse Eric.

População em Situação de Rua – Niterói possui uma rede de atendimento para população em situação de rua que conta com equipes de abordagem social especializada, Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) e cinco unidades de acolhimento (abrigos). A Secretaria ampliou as vagas em acolhimento com a contratação de hospedagem em hotel - aumento de 60% das vagas. Os hotéis e centros de acolhimento possuem, juntos, aproximadamente 300 vagas para pessoas em situação de rua. O projeto de acolhimento emergencial em Hotel Popular, desde a sua contratação em abril de 2020, já atendeu 2 mil pessoas em situação de rua.

Nas unidades de acolhimento, as pessoas recebem atendimento de assistentes sociais, psicólogos e orientação jurídica, encaminhamento para serviços de saúde, trabalho e renda e documentação civil. O objetivo principal é construir com os acolhidos um trabalho que culmine na sua autonomia e reinserção social. A organização desses serviços garante privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual.

A Secretaria também oferece o programa de recambiamento, que permite que a pessoa em situação de rua resgate vínculos comunitários e familiares com sua terra natal e custeie o retorno ao seu estado de origem. O Centro Pop fica na Rua Coronel Gomes Machado, 259 – Centro.