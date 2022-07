A ação busca também incentivar a ampliação de ações afirmativas de fomento mais consistentes junto à totalidade da comunidade da capoeira. - Divulgação

Depois de meses de diálogos do Fórum de Capoeira, do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe-Niterói) e da Secretaria municipal de Educação, está na etapa final à elaboração de Edital Público para contratação de mestres(as) e demais profissionais que atuam no ensino aprendizagem da Capoeira para atuarem nas Unidades Municipais de Ensino Infantis (Umeis) e Escolas de Horário Integral do Município de Niterói.

A iniciativa visa contribuir para a implementação efetiva da Lei 10.639 nas unidades escolares do município, para a superação da desigualdade racial na cidade que é líder de discriminação no país. A ação busca também incentivar a ampliação de ações afirmativas de fomento mais consistentes junto à totalidade da comunidade da capoeira em um compromisso de reparação histórica e valorização concreta de Detentores e Detentoras dos saberes e fazeres desta Arte.

Segundo as informações, os diálogos para o desenvolvimento da proposta foram retomados na gestão do secretário Vinícius Wu, que apontava na ocasião, tanto a relevância histórica da iniciativa para uma mudança estrutural da Educação no município que tanto amplia a organicidade de suas ações pedagógicas ao amparar a inserção curricular da capoeira, quanto cumpre sua função social ao reconhecer a dívida histórica com a população negra da cidade, que, majoritariamente, frequenta, sempre com dificuldades de acesso e permanência, à rede municipal de educação.

"O secretário destacava a descontinuidade das políticas voltadas para a Capoeira na cidade como um entrave a implementação de políticas perenes comprometidas com uma Educação Integral onde o Currículo dialogue, de fato e direito, com as heranças ancestrais constitutivas da formação de nosso povo e com a abolição inconclusa de afrodescendentes espelhada nos indicadores sociais negativos que acumula quando avaliada sua justa expectativa de inserção social", afirmou o Fórum de Capoeira no texto.

De acordo com o diálogo, a ação vem sendo costurado há alguns meses fruto da parceria para contemplar as diretrizes previstas para a educação da cidade no quadriênio 2021-2024 cujo objetivo central é "minimizar os efeitos da pandemia sobre a Rede Municipal e avançar em direção à escola do século XXI”.

"Para atingir tais diretrizes desta agenda a Secretaria de Educação estabeleceu 16 projetos estratégicos dentre os quais o Fórum de Capoeira destaca, dentre os demais, o Projeto de Educação Antirracista, o Mais Cultura na Escola, o Educar na Diferença, o Cidade Educadora e o Fortalecimento da Eduação de Jovens e Adultos (Eja) como fundamentais para estreitar o diálogo com mestres e mestras da cidade que, no papel de Griots, podem corroborar deveras para qualificar e humanizar a educação pública, cujos beneficiários são crianças, adolescentes e famílias das classes populares e escolas públicas, expressivamente afetadas pela pandemia", afirmou o Fórum na nota.

Conforme o documento, os mestres(as) e demais integrantes do Fórum de Capoeira de Niterói tem por expectativa impactar positivamente as comunidades escolares atendidas, favorecendo a resiliência e empoderamento das crianças beneficiadas com a prática da Capoeira, expressão cultural de relevância para formação identitária de nosso povo. E, ainda, beneficiar, especialmente, Mestres e Mestras mais antigos da cidade que desenvolvem suas atividades há décadas nestes territórios sem o apoio e reconhecimento devido por parte da municipalidade aos direitos culturais do ofício destas e destes agentes de cultura assim como da Roda de Capoeira, ambos Patrimônios Imateriais da Humanidade, do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e da cidade de Niterói.