A Prefeitura disse que vai atuar de forma ativa e direta para garantir mais segurança para a população de Niterói. - Divulgação PMN

A Prefeitura disse que vai atuar de forma ativa e direta para garantir mais segurança para a população de Niterói.Divulgação PMN

Publicado 21/07/2022 08:17

A Prefeitura de Niterói informou que vai criar 286 novos cargos para a Guarda Municipal, ampliando o efetivo da corporação para mil agentes. De acordo com a Mensagem Executiva enviada à Câmara do Vereadores, esse é o limite máximo permitido pela Constituição para um município com o tamanho de Niterói. A iniciativa reforça que, apesar de ser uma atribuição do governo do estado, segurança pública é uma prioridade para a Prefeitura de Niterói.



O prefeito Axel Grael destacou que o aumento do número de guardas municipais é uma demonstração de que o Poder Executivo municipal não vai abrir mão de atuar de forma ativa e direta para garantir mais segurança para a população de Niterói.

“Este foi um compromisso que assumi durante o processo eleitoral e é mais um dos investimentos da Prefeitura de Niterói na Guarda Municipal. Desde 2013, o município realizou dois concursos para ampliação do efetivo da corporação, investiu em cursos de capacitação e na construção da Cidade da Ordem Pública, com instalações modernas para o trabalho da corporação”, explicou Axel Grael.



Ações – Segundo a Prefeitura, desde 2013, a valorização da Guarda Municipal é uma das prioridades da Prefeitura de Niterói. Foram realizados dois concursos que ampliaram o efetivo de 300 para 714 agentes. Agora, com a iniciativa do Poder Executivo, esse número chega a mil.

Em apoio às forças de segurança, a Prefeitura de Niterói criou o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que possui cerca de 500 câmeras espalhadas pela cidade, que são monitoradas 24 horas por dia por agentes da Guarda Municipal e permitem a realização de ações integradas com as forças policiais. O Município também implantou um sistema de cercamento eletrônico com portais de segurança, onde 70 câmeras com tecnologia de inteligência artificial fotografam e analisam as placas de carros nas entradas, saídas e principais vias da cidade.



A Prefeitura também estabeleceu o Regime Adicional de Serviço (RAS) para os agentes de segurança trabalharem voluntariamente em seu horário de folga. Além disso, o Município aprovou o plano de cargos e salários da corporação, investiu em cursos de capacitação e na construção da Cidade da Ordem Pública, com instalações modernas para o trabalho da Guarda Municipal.



Mais policiamento – De acordo com o poder público, outra iniciativa da Prefeitura de Niterói na área de segurança pública foi a renovação do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), através de convênio com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, Niterói tem uma média de 160 policiais extras por dia e o novo acordo nos permite chegar até 250 vagas diárias. No Proeis, a Prefeitura paga uma gratificação para policiais militares que aceitam trabalhar nas ruas de Niterói nos dias de folga, reforçando o efetivo da PM na cidade. O número de viaturas cedidas pela Prefeitura de Niterói passou de 15 para 25.