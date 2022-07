O trio Amargô (forró) vai se apresentar no sábado (23/7), às 14h. - Divulgação

O trio Amargô (forró) vai se apresentar no sábado (23/7), às 14h. Divulgação

Publicado 22/07/2022 08:59

O Campo de São Bento, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, vai receber em dois fins de semana deste mês, de 22 a 24/7 e 29 a 31/7, das 10h às 21h, a primeira edição, do Festival Delícias da Roça. Segundo os organizadores, o evento promete agitar um dos espaços mais queridos da cidade. "Estamos com tudo e muito mais que uma boa festa julina pode oferecer", realçou os produtores no texto.



De acordo com as informações, o evento é gratuito. "E vai reunir o melhor das comidas típicas e da gastronomia gourmet – Gustô, Da Carmine, Doutora Brownie, Recanto do Bacalhau, Ossos, Piporca (torresmo), Rock Burguer -, e das cervejarias artesanais locais e do interior - Noi + W Katz, Malteca, Máfia, Brewlab, Seiva, Pontal, Besten e Penedon - além do Tonel e Pinga Cachaçaria", ressaltou Daniel Morim, idealizador do festival.

Ele disse que os shows de forró, sertanejo, country e MBP vão garantir música para todos os gostos. "A dupla Fabiano & Bonatto, o trio Amargô, o grupo Forró Informal e os cantores Josi Araújo, Emerson Campos e Eduardo Camacho são algumas das atrações confirmadas. Para os pequenos, Léo Castro e Tia Gê promovem a animação, além de brincadeiras típicas para diversão da criançada", ressaltou Morim.



O idealizador disse que a primeira edição do Delícias da Roça vem para marcar e fixar presença no circuito cultural de Niterói. "E não poderia ter melhor lugar para esse debut, se não o Campo de São Bento. Estamos mobilizados para entregar dois fins de semana com o que de melhor podemos oferecer para o público viver uma experiência completa", afirmou Daniel Morim.



O 1º Festival Delícias da Roça tem apoio da Prefeitura de Niterói e da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur).



A programação musical de 22 a 24/7 é a seguinte:



Sexta-feira, 22/7



17h – Ligeirinho (forró);

19h – Fabiano e Bonatto (sertanejo).



Sábado, 23/7



11h – Leo Castro (infantil);

14h – Amargô (forró);

17h – Daniel Monnerat (regional);

19h – Eduardo Camacho (country).



Domingo, 24/7



11h – Tia Gê (infantil);

14h – Josi Araújo (MPB);

17h – Forró Informal (forró);

19h – Emerson Campos (sertanejo).



O 1º Festival Delícias da Roça no Campo de São Bento fica localizado na Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - em Icaraí, Niterói.