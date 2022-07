O evento é gratuito e reúne mais de 150 veículos. - Divulgação

Publicado 21/07/2022 10:38

Um shopping de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, vai receber em seu estacionamento a quarta edição do Encontro de Carros Antigos no domingo (24/7), das 09h às 14h. O evento é gratuito e reúne mais de 150 veículos, show com Dyone Valeriano, área kids e ações educativas com a Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) e o Detran.

A cantora Dyone Valeriano, que teve início com a música na infância, leva ao evento um repertório cheio de pop, jazz, bossa nova, samba, soul, mpb, rock e R&B e blues. Unindo conceitos de museu comunitário e exposição extramuros, seguindo as novas diretrizes do ICOM – Conselho Internacional de Museus e IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus, o evento visa dar a oportunidade de a população ter contato com veículos históricos.

A coordenação do evento é de responsabilidade da Associação Antigos de Itaipu, entidade museológica sem fins lucrativos, que já realizou diversos eventos extramuros, inclusive ralis e eventos especiais inseridos em ações do IBRAM/MEC – Instituto Brasileiro de Museus.

O Shopping fica localizado na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu, em Niterói. Maiores informações: (21) 2608-0011 e conta com estacionamento, inclusive com duas vagas para recarga de automóveis movidos a eletricidade de forma gratuita.