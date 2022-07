Tradicional Clube do bairro São Francisco, da Zona Sul de Niterói, já está decorado para a festa julina neste fim de semana. - Divulgação

Publicado 21/07/2022 13:54 | Atualizado 21/07/2022 14:01

O tradicional Iate Clube Brasileiro (ICB), localizado no bairro São Francisco, na Zona Sul de Niterói, vai realizar a sua tradicional Festa Julina, neste final de semana, sábado (23) e domingo (24/7), a partir das 15h.

Segundo os organizadores, haverá uma diversidade de atrações e novidades, desde show, barracas e comidas típicas. "A Festa Julina do ICB é para os sócios, parentes e amigos de sócios. Além de shows, diversas barracas estarão oferecendo, caldos, churrasquinho, crepes, milho verde, cafta, pastéis, sanduíches naturais, salada de frutas, pipoca, algodão doce, churros, bolo, chocolate quente, milho verde, canjica, dentre outras comidas típicas, atendendo ao gosto de todas as faixas etárias", afirmou o clube no texto.

De acordo com as informações, dentre as novidades para este ano da Festa Julina do ICB, também estão as barracas. "Serão várias delas diversificadas com bijuterias, brécho de roupas e objetos caseiros", disse a organização na nota.

O comodoro do ICB, Herval Latini Moreira, disse que considera estes eventos importantes para a confraternização da família ICB. "Incluimos nossos filhos, netos, parentes e amigos.“O clima é sempre de alegria”, destacou Latini. já a diretora de Eventos, Martha Demétrio Rodrigues, ressaltou que o objetivo é sempre fazer o melhor para atender a todos os associados.