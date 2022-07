A estimativa é de que cerca de 4.500 alunos entre 3 e 14 anos participem da iniciativa. - Divulgação

Publicado 22/07/2022 10:58 | Atualizado 22/07/2022 10:59

A Prefeitura de Niterói implantou um programa de colônia de férias das escolas municipais bem legal neste recesso do mês de julho. O “Tô de Férias na Escola”, idealizado pela Subsecretaria de Projetos Educacionais e Transversais da Secretaria Municipal de Educação (SME), terá a adesão de 28 unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs) e escolas municipais, além de 18 creches comunitárias conveniadas. A estimativa é de que cerca de 4.500 alunos entre 3 e 14 anos participem da iniciativa.

O projeto Ecoarte no Caminho Darwin é um dos convidados para realizar a visita interpretativa junto com as crianças das escolas. O projeto que une arte e ecologia, de forma inclusiva e democrática, no sentido de valorizar o uso sustentável do Caminho Darwin, é inspirado pela multiplicidade, com a ideia de levar de forma leve, lúdica e divertida às pessoas a refletirem sobre a relação com a natureza. A idealizadora do Ecoarte, Bruna Galassi, comentou sobre a importância dessa iniciativa.

"Para nós, ser incluídos em um programa tão relevante é uma grande conquista. Porque com isso percebemos que o projeto está ganhando mais importância e mostra que o circuito do Caminho Darwin possui uma relevância imensa no trabalho de educação ambiental. Além de ser uma unidade de conservação, também trabalhamos com a sustentabilidade. Estamos muito felizes!", contou Galassi.

De acordo com a SME, serão oferecidos passeios para áreas de preservação ambiental e locais de interesse cultural. O MAC, o Museu Janete Costa, o Parque das Águas, o Circuito dos Caminhos de Darwin e o Campo de São Bento estão entre os espaços mapeados pela Educação Niterói para serem apresentados à juventude. Entre outros passeios agendados, haverá visitas ao CCBB e ao Centro de Referência de Artesanato Brasileiro, ambas no município do Rio de Janeiro.

"O “Tô de Férias na Escola” funciona até o dia 29 de julho, entre 8h e 12h. Durante este período, as crianças poderão ter café da manhã e almoço nas unidades onde o programa irá ocorrer. Também serão realizadas atividades de recreação, prática esportiva, oficinas culturais e rodas de contação de histórias. Os alunos já fizeram as inscrições no programa. As unidades que aderiram ao programa são de todas as regiões da cidade", afirmou a SME no texto.