I Antologia Niterói Hoje reúne obras de autores de Niterói. - Divulgação

Publicado 22/07/2022 09:46

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas (SMC), da Fundação de Arte de Niterói (FAN) e do selo Niterói Livros, vai apresentar, no domingo (24/7), das 13h às 15h, o Sarau dos Artistas publicados na I Antologia de Niterói Hoje - Dos Autores de Niterói, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno. E, na terça, dia 26, acontecerá, em evento fechado, o lançamento do Aplicativo Niterói Livros – um projeto para envolver quem é apaixonado por livros, que chega aos smartphones e tablets, com 62 títulos do selo, 60 clássicos da literatura brasileira.



A “I Antologia Niterói Hoje”, editada após a publicação de uma chamada pública que convidou moradores da cidade a participarem do primeiro e-Book inédito da Niterói Livros, é um tributo à cidade. Após sua publicação, o selo recebeu textos de diversos gêneros (definidos na chamada pública como literários, jornalísticos ou históricos) que compõem um painel, simplificado, da criação textual da cidade. O leitor vai poder conferir uma sequência de textos que não apenas revelam olhares dos cidadãos que nasceram ou residem em Niterói, mas que também apresentam criações próprias de quem tem esse orgulho de ser da cidade.



“Como limitações, a fim de contemplar maior número de interessados, foi previsto um limite de 5.000 caracteres. Das quase três dezenas de propostas recebidas, todas compõem o produto. Apenas as que não estavam nas especificações de datas e horários de submissão não foram analisadas. As propostas apresentadas contemplam escritores locais, memórias ou referências a três regiões da cidade, com aproximadamente 60% dos textos enviados por pessoas que se reconhecem como mulheres”, explicou Chris Fuscaldo, diretora da Niterói Livros.



São autores: Alvaro Senra, André Barroso, Andréia Borges da Silva, Beta Aldeia, Catharina Zanetti, Cecília Rogers, Edel Costa, Eduardo Lohmann Cardoso, Everardo Paiva de Andrade, Gabriela Nasser, Glaucia Ank, Hana Ramalho, Hilário Francisconi, Inês Drummond Pimentel Menezes, José MessiasXavier, Léo de Carvalho, Liane Arêas, Lira Vargas, Luiz Otavio Matta, Monique Brito, Marcelo Aceti, Paulo Roberto Cecchetti, Ricardo Schott, Rosania Alves, Rose Araujo, Sol de Paula e Uyára Schiefer.





Sobre o Aplicativo Niterói Livros



Um aplicativo próprio contendo todo o acervo do selo Niterói Livros, além de títulos da literatura brasileira que estão em domínio público e obras de niteroienses ou moradores da cidade. Para gente de todas as idades, de diferentes perfis e profissões, poderem ler gratuitamente. É uma iniciativa de inclusão que visa envolver toda a cidade, oferecer cultura de forma ampla, promover cada vez mais a diversidade e abrir novas oportunidades para os autores de Niterói.



O app vai estar disponível gratuitamente em smartphones e tablets, e oferece a todos o acesso fácil a obras literárias de autores de Niterói e a livros de domínio público da literatura universal. Para acessá-lo, os leitores devem baixar o aplicativo na Aple Store para iOS (iPhone e iPad), e no Google Play para os aparelhos com plataforma Android.

