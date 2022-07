O Theatro Municipal de Niterói vai receber uma peça escrita em 1661 por Molière. - Divulgação Cultura Niterói - Foto: Leo Zulluh

O Theatro Municipal de Niterói vai receber uma peça escrita em 1661 por Molière. Divulgação Cultura Niterói - Foto: Leo Zulluh

Publicado 25/07/2022 09:19

O Theatro Municipal de Niterói vai receber nesta terça-feira (26/7), às 19 horas, o XIII Ciclo de Leituras Dramatizadas, com a peça Escola de Maridos. Escrita em 1661 por Molière, a obra conta a história de uma moça que, após perder seu pai, está sob a proteção de um homem mais velho, o qual se torna seu noivo. Isabel se mostra uma moça reservada e obediente ao seu tutor e noivo Sganarello.

Ele, porém, imagina que deixar a moça privada da liberdade é o caminho correto para que ela se torne uma mulher exemplar e uma esposa fiel. Em contraponto a isso, Aristeu, seu irmão, é tutor da irmã de Isabel, e sua conduta com ela é totalmente oposta à dele. Aristeu acha que a mulher deve ser livre, se divertir e fazer o que quiser sem o marido. Ele até tenta convencer Sganarello a mudar a forma de tratar Isabel, mas essa tentativa é em vão.

Na vizinhança do casal, surge o apaixonado Valério, homem mais jovem e de trato cordial. Ao perceber a jovem Isabel sob os cuidados do velho e rabugento Sganarello, Valério imagina que os laços entre eles sejam apenas de tutela da jovem. E eis que surge uma luz de esperança para Isabel, quando percebe que Valério se enamora dela e que tenciona desposá-la. A peça caminha numa sucessão de embaraços engraçados entre o trio Isabel, Valério e Sganarello, até se concretizar o enlace esperado por Isabel.

Protocolos sanitários - É necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto. É facultativo o uso de máscaras pelo público durante a permanência nas dependências do teatro.