O Cras do Badu fica na Estrada Caetano Monteiro, 820.Reprodução Google Street View

Publicado 27/07/2022 09:03

A Prefeitura de Niterói realiza, nesta semana, o mutirão do CadÚnico Itinerante no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Badu. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES) segue trabalhando para zerar as filas de espera para o acesso ao sistema. O cadastramento já passou pelos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) da Vila Ipiranga, do Cafubá, Santa Bárbara e Centro e cadastrou 2.012 pessoas.

Até quinta-feira (28), os moradores atendidos pelo Cras do Badu, que já estavam agendados e aguardam na fila, serão atendidos.



De acordo com o secretário da pasta, Elton Teixeira, o Cadastro Único é a porta de entrada para diversos benefícios para a população em vulnerabilidade social.



“Durante a pandemia, muitas famílias tiveram perda econômica e o acesso ao cadastro estava limitado por conta das restrições. A ideia é, com a ação itinerante, zerar as filas de espera e possibilitar que as famílias em vulnerabilidade social possam ter acesso aos programas sociais”, destaca o secretário.



O CadÚnico Itinerante é um serviço em formato de mutirão que tem como objetivo adiantar o atendimento de quem já está aguardando no agendamento em cada Centro de Referência da Assistência Social. A cada semana, a equipe da SMASES estará em um Cras com um grupo para dar um reforço e adiantar a fila de espera. É importante ressaltar que o atendimento é apenas para as pessoas que já possuem agendamento e estão sendo convocadas pela equipe do Cras de referência.



O Cras do Badu fica na Estrada Caetano Monteiro, 820, no Badu e o horário de atendimento será das 9h às 16h (apenas para pessoas já agendadas e convocadas pela equipe).