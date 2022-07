O objetivo do encontro é trocar experiências e disseminar os bons exemplos de governança do Cadastro Fiscal. - Divulgação

O objetivo do encontro é trocar experiências e disseminar os bons exemplos de governança do Cadastro Fiscal.Divulgação

Publicado 27/07/2022 08:38

A Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói (SMF) vai promover, nesta quarta-feira (27), às 10h, a live "Cadastro Fiscal: boas práticas e integrações". O encontro virtual reúne representantes dos municípios de Belo Horizonte (MG) e Araguaína (TO). De acordo com a secretária de Fazenda de Niterói, Marilia Ortiz, o objetivo do encontro é trocar experiências e disseminar os bons exemplos de governança do Cadastro Fiscal.

"O Cadastro Fiscal é o registro no qual estão listados todos os contribuintes do município. Fazer a gestão eficiente destes dados passa primeiro pela atualização da base de cadastros e, posteriormente, pelo uso integrado das bases de dados. A Secretaria de Fazenda segue trabalhando para identificar ferramentas e tecnologias úteis à construção de um cadastro simples, acessível e completo", explica Marilia Oritz.

A live será mediada pelo subsecretário de Receitas da SMF, Juan Rodrigues, e a mesa de abertura contará com a participação da secretária Marilia Ortiz e do diretor do Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGeo) de Niterói, Vitor Hugo do Vale.

Para os painéis técnicos, o encontro virtual contará com a presença do diretor de Cadastro Fiscal da SMF, João Gabriel Cardoso; do secretário de Planejamento e Gestão de Belo Horizonte (MG), Jean Mattos; e do secretário municipal de Fazenda de Araguaína (TO), Fabiano Souza. A live será transmitida pelo canal da Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói no Youtube: (https://www.youtube.com/c/SecretariadaFazendadeNiteroi).