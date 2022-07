No evento, haverá barraquinhas de comidas típicas, brincadeiras, show de prêmios, música ao vivo e a tradicional quadrilha. - Divulgação

Publicado 27/07/2022 09:20

Ao retomar suas atividades após dois anos de pandemia, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição fará mais uma edição de sua festa Julina, no domingo (31/7), das 12h às 17h., na Sagrada Colina. Segundo as informações, o evento abre as comemorações de aniversário que chegam no mês de agosto. De acordo com os organizadores, o arraiá da Imaculada chega com gosto de devoção e saudade.

"No evento terão barraquinhas de comidas típicas, brincadeiras, show de prêmios, música ao vivo e a tradicional quadrilha", informou a Arquiconfraria no texto.



Historicamente, a “Sagrada Colina”, como é amorosamente chamada por seus fiéis, abarca momentos marcantes. Ela já foi catedral da cidade, guardou em seus domínios relíquias sagradas e foi a menina dos olhos de figuras importantes da cidade. Sob o dogma da fé, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição é envolta por sentimentos de devoção, adoração e amor, quando recebe, no dia 8 de dezembro, milhares de filhos da Imaculada.



A Igreja Nossa Senhora da Conceição de Niterói fica na Rua da Conceição, 216, Centro, Niterói.