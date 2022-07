Prevista para terminar em dezembro deste ano, a ação vai interditar totalmente o trânsito na Avenida Ary Parreiras. - Divulgação PMN

Publicado 28/07/2022 09:14

A partir da próxima segunda-feira (1º) a Prefeitura de Niterói vai iniciar a segunda etapa da obra de recuperação da área sobre o canal Ary Parreiras, em Icaraí. Prevista para terminar em dezembro deste ano, a ação vai interditar totalmente o trânsito na avenida, para carros e ônibus, no quarteirão entre a praia de Icaraí e a Rua Ator Paulo Gustavo, devido ao uso de máquinas pesadas. Haverá mudanças no trânsito em algumas ruas próximas ao quarteirão da obra.

O trajeto de algumas linhas de ônibus, bem como seus respectivos pontos de parada, serão alterados e a sinalização de trânsito dessas vias e de outras adjacentes será readequada.



A obra também vai gerar mudança de sentido do tráfego em algumas ruas do bairro. A Rua Mariz e Barros, por exemplo, vai mudar de mão. A partir de segunda-feira (1º) os veículos devem seguir, em sentido único, da Av. Roberto Silveira em direção à Praia. Já a Avenida Sete de Setembro, terá sentido único da Rua Gavião Peixoto para a Av. Roberto Silveira. A Rua Joaquim Távora não terá o fluxo alterado.



A Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans), responsável pelo planejamento de trânsito de Niterói, afirma que haverá a proibição de estacionamento, em um primeiro momento, no lado oposto aos pontos de ônibus na Rua Joaquim Távora, na Rua Ator Paulo Gustavo e da Av. Alm. Ary Parreiras até a Rua Mariz e Barros. Na Rua Mariz e Barros, da Av. Roberto Silveira até a Praia de Icaraí.



A empresa preparou um planejamento especial de trânsito e orientação aos motoristas que vai continuar até o fim da intervenção. Doze operadores da Nittrans estarão nas ruas próximas à obra, para auxiliar a entrada irrestrita de moradores, seus carros e veículos de emergência no quarteirão em que ocorrerá a obra. Haverá um operador de trânsito em cada uma das quatro entradas do canteiro.



O presidente da Nittrans, Gilson Souza, garantiu que todo o esforço será feito para mitigar o impacto dessa obra no trânsito da Zona Sul de Niterói:



“Vamos fazer todo o possível para minimizar o transtorno para a população. Os operadores estarão empenhados ao máximo, aliás, como sempre. Estaremos fazendo reuniões diárias de avaliação para, em caso de necessidade, rapidamente tomarmos decisões tais como o reforço do número de operadores, ou mesmo a proibição de estacionamento em outras ruas que não apenas essas apontadas inicialmente. Vamos trabalhar para que, dentro do possível, o trânsito flua rápido e com o mínimo de alterações”, disse o presidente.



Ainda segundo a Nittrans, estão previstos desvios. Veículos pesados irão acessar a Praia de Icaraí pela Rua Mariz e Barros. Os demais poderão acessar também pela Rua Ator Paulo Gustavo. A Nittrans planeja começar as alterações no trânsito na madrugada de domingo para segunda-feira. Haverá a troca de sinais, colocação de placas de desvio e o posicionamento dos operadores em toda a região. Todos os Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) de led eletrônicos da Prefeitura e da EcoPonte terão mensagens de alerta para as mudanças no trânsito de Icaraí.



Obra no Canal Ary Parreiras – As obras de recuperação da área sobre o Canal de Ary Parreiras vão entrar em sua segunda fase, quando o trecho de 230 metros ganhará reforço estrutural para construção de uma nova praça com brinquedos, academia da terceira idade, parcão para animais, bancos e jardineiras. As vigas metálicas antigas, que estavam comprometidas, foram retiradas e a sondagem e topografia foram concluídas, assim como a limpeza do canal. O investimento total será de cerca de R$18 milhões e a previsão é que as obras sejam concluídas em dezembro. As máquinas funcionarão 7 dias por semana, das 7h às 20h, a fim de concluir os trabalhos dentro do cronograma.



De acordo com o presidente da Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa), Paulo César Carrera, devido à complexidade da execução dos serviços as duas pistas da Ary Parreiras precisarão ser fechadas ao trânsito durante a intervenção.



“Além do maquinário que fará as perfurações ocupar toda a pista, é necessário o mínimo de trepidações no entorno da confecção das estacas para a segurança da obra. E para o maior avanço do cronograma, as intervenções serão realizadas”, explicou.



As equipes de engenharia da Emusa estarão em tempo integral na via para acompanhar e fiscalizar os detalhes da obra. Os profissionais do Trabalho Técnico Social (TTS) também estarão à disposição para tirar as dúvidas e atender a demanda dos moradores.



Desvios no trânsito:

- Veículos pesados irão acessar a Praia de Icaraí pela Rua Mariz e Barros.

- Demais veículos poderão acessar também pela Rua Ator Paulo Gustavo.



Desvios dos ônibus que passam pela Rua Mariz e Barros:

- As linhas que acessam a Rua Mariz e Barros a partir da Praia de Icaraí, 570D, 49 – 1, irão passar pela Rua Joaquim Távora, até a Travessa Estado de Israel, retornar a Av. Almirante Ary Parreiras até a Rua Lemos Cunha e acessar a Rua General Silvestre Rocha até a Av. Roberto Silveira.

- Já as linhas que acessam a Rua Mariz e Barros a partir da Rua Gavião Peixoto, 44 e 36, irão acessar a Rua Cinco de Julho, até a Rua Min. Otávio Kelly e retornar a Rua Mariz e Barros.

- As linhas que acessam a Rua Joaquim Távora sentido Túnel Roberto Silveira, continuarão seu trajeto: 740D, 2775D, 755D, 2740D, 760D, 2905 D.

- Linhas que acessam a Rua Joaquim Távora até a Travessa Estado de Israel, e seguem pela Av. Almirante Ary Parreiras, até a Rua Doutor Mário Vianna, continuarão seu trajeto.



Remanejamento dos pontos de ônibus:



- Na Rua Mariz e Barros o ponto de ônibus sai da frente do nº 51 e vai para a Rua Joaquim Távora nº43.

- Na Rua Mariz e Barros sai do nº 150, para a Rua Joaquim Távora nº 181.

- Os que estão na Av. Alm. Ary Parreiras nº 63, seguem para a Rua Mariz e Barros nº 51.

- Aquele que está na Av. Almirante Ary Parreiras nº 267, será transferido para a Rua Mariz e Barros, em frente ao nº 225.