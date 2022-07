O Parque Esportivo e Social do Caramujo completa dois anos de existência em agosto. - Divulgação

Publicado 28/07/2022 08:59

O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou, na última quarta-feira (27), o Parque Esportivo e Social do Caramujo (PESC), na Zona Norte da cidade, e apresentou o espaço para o multicampeão de MMA, Rogério Minotouro, e para o bicampeão mundial de jiu-jitsu, Pedro Damasceno. O prefeito, os atletas e o administrador regional do Fonseca e adjacências, Oto Bahia e Silva, percorreram todas as instalações esportivas do Parque, que está realizando, até esta sexta-feira (29), uma Colônia de Férias com cerca de 150 crianças e jovens de 6 a 16 anos.



O prefeito Axel Grael afirmou que o Parque Esportivo e Social do Caramujo é uma ótima experiência de como o esporte pode transformar a vida das pessoas.



“O esporte pode transformar a vida de uma comunidade inteira. Cada vez mais atletas se interessam em conhecer o PESC. Estamos no caminho certo. Aqui a gente oferece muitas alternativas de esportes. A referência de sucesso não é ser campeão. O esporte é uma forma de socialização e de motivação para o estudo. Que saiam daqui muitos campeões. Mas, principalmente, que saiam daqui pessoas felizes. Que saiam cidadãos e que saiam pessoas que melhorem o padrão de vida de suas famílias. E esses atletas (Minotouro e Pedro Damasceno) são formadores de opinião. Eles vão levar a experiência que tiveram aqui para outros atletas. Isso fará com que mais gente venha visitar o Parque. Isso é muito bom como referência para essas crianças”, destacou Axel Grael.



O bicampeão mundial de jiu-jitsu, Pedro Damasceno, nasceu e foi criado no Fonseca e conhece bem a comunidade do Caramujo. O atleta mora há 13 anos em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde trabalha com o jiu-jitsu em escolas. Ele disse ter ficado impressionado com a qualidade das instalações esportivas do PESC.



“Tive a minha vida transformada pelo esporte e, aqui, tenho certeza que essas crianças terão um futuro melhor através do esporte”, disse Pedro Damasceno.



O campeão de MMA, Rogério Minotouro, destacou uma das características mais importantes do Parque Esportivo do Caramujo.



“Aqui as crianças praticam mais de um esporte e isso é muito positivo. As instalações são de primeiro mundo. É de fato uma iniciativa transformadora na vida dessas crianças”, afirmou Minotouro.



O Parque Esportivo e Social do Caramujo completa dois anos de existência em agosto e atende regularmente cerca de mil pessoas, a partir dos 6 anos de idade. Além das modalidades olímpicas, o Parque oferece aulas de funcional fitness, circuito funcional, skate, luta greco romana, muay thay, educação ambiental e ritmos. Outras atividades ainda serão implementadas, principalmente as de contato que atualmente não podem ser desenvolvidas devido à pandemia para respeitar as regras de distanciamento social e os protocolos sanitários. Nesta lista estão jiu-jitsu, futebol, basquete, vôlei e capoeira.