O objetivo é proporcionar uma volta às aulas mais segura para os estudantes.Divulgação Nittrans

Publicado 28/07/2022 09:34

O Setor de Sinalização da Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans) afirmou que está atualizando e reforçando a sinalização horizontal e vertical no entorno de 20 escolas da cidade. O reforço da sinalização começou na última quinta-feira (21) e tem previsão de término para o dia 29 de julho. O objetivo é proporcionar uma volta às aulas mais segura para os estudantes. No período de dezembro de 2021 a julho deste ano, 40 escolas municipais passaram pelo mesmo processo.

Os tipos de sinalização viária são regulamentados pelo Código de Trânsito Brasileiro e são empregados como forma de indicar, advertir ou regulamentar o trânsito. A manutenção da sinalização é realizada frequentemente ao longo do ano em todas as regiões da cidade.

“O setor de sinalização da NitTrans mapeia os locais que necessitam de reforço ou atualização da pintura e troca de placas através de um relatório que é produzido semanalmente. Após diagnosticar os pontos que precisam de intervenção, eles são incluídos em uma planilha para a execução do serviço”, explica Pedro Santos, coordenador de Infraestrutura Viária da NitTrans.

A sinalização horizontal utilizada no entorno das escolas é composta pela legenda “Devagar Escola”, sinalizando ao motorista a necessidade de reduzir a velocidade naquele local a fim de proteger a vida das crianças que transitam no local. Ao todo, a mensagem será pintada no entorno de 14 escolas.

Já a sinalização vertical é feita por placas que indicam que a via se trata de uma área escolar. As placas também podem ser empregadas para regulamentar as vagas de embarque e desembarque de estudantes, onde for verificado pela NitTrans a necessidade. Até o dia 29, serão instaladas nove novas placas de “Área Escolar” e outras quatro serão substituídas.