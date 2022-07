A pista de atletismo ficará no Campus do Gragoatá, no Instituto de Educação Física. - Divulgação Prefeitura de Niterói

Publicado 28/07/2022 09:23

O convênio entre a Prefeitura de Niterói e a Universidade Federal Fluminense (UFF) para a construção da pista de atletismo que ficará no Campus do Gragoatá, no Instituto de Educação Física, foi aprovado nesta quarta-feira (27) pela Câmara de Vereadores. Segundo as informações, o município vai investir R$ 14 milhões nas obras.

Para o prefeito Axel Grael, a cooperação nas áreas de esporte e lazer vai beneficiar toda população de Niterói e também a comunidade acadêmica da universidade, além de tornar a cidade referência em formação esportiva e gerar empregos.

“Niterói passará a ter condições necessárias para sediar competições oficiais. Acredito na força do esporte como importante indutor do desenvolvimento sustentável, com inclusão social e geração de empregos”, afirmou.

A pista de atletismo vai abrigar pista de caminhada, locais para salto em altura, salto com vara, salto triplo e salto em distância, além de placar eletrônico, campo de futebol com grama natural, vestiários, sala de administração e almoxarifado. Ela vai complementar o complexo esportivo que será construído na Concha Acústica e que prevê ginásio com capacidade para duas mil pessoas, além de quadras externas para vôlei, futsal e tênis. Os equipamentos terão dimensões oficiais para garantir a realização de campeonatos internacionais.