A intervenção viária dependerá do avanço do serviço e será devidamente comunicada quando da definição de nova data. - Divulgação

A intervenção viária dependerá do avanço do serviço e será devidamente comunicada quando da definição de nova data.Divulgação

Publicado 29/07/2022 08:22

A Prefeitura de Niterói informou que, em função do andamento da obra de recuperação da área sobre o canal da Avenida Almirante Ary Parreiras, em Icaraí, a interdição da via anteriormente anunciada para a próxima segunda-feira foi adiada. A intervenção viária dependerá do avanço do serviço e será devidamente comunicada quando da definição de nova data.



As obras de recuperação da área sobre o Canal de Ary Parreiras vão entrar em sua segunda fase, quando o trecho de 230 metros ganhará reforço estrutural para construção de uma nova praça com brinquedos, academia da terceira idade, parcão para animais, bancos e jardineiras. As vigas metálicas antigas, que estavam comprometidas, foram retiradas e a sondagem e topografia foram concluídas, assim como a limpeza do canal.

O investimento total será de cerca de R$18 milhões e a previsão é que as obras sejam concluídas em dezembro. As máquinas funcionarão 7 dias por semana, das 7h às 20h, a fim de concluir os trabalhos dentro do cronograma.