A banda Rio Rocks promete levar muito som ao amantes do bom Rock.Divulgação

Os amantes do bom Rock tem encontro marcado na sexta-feira (5/8), às 20h, no Bemdito, na orla de São Francisco, na Zona Sul de Niterói. "Após dois anos de interrupção por conta da pandemia da Covid -19, a “Rockteria”, tradicional casa de festa do rock da cidade sorriso, está de volta", comemorou os produtores no texto de divulgação.



“Sucesso consolidado em Niterói desde 2018, a Rockteria preparou uma edição de retorno de tirar o folego”, afirma Lais Vieira, idealizadora do evento. “Estamos preparando uma noite de muito rock e também vamos abrir espaços para bandas independentes da nossa cidade e região”, conta Lais.



Ela disse que nesta nova edição o evento terá show da banda Rio Rocks, formada pelos músicos Gus Monsanto (voz), Alex Martinho (guitarra), Jorge Mathias (baixo), Luiz Alvim (teclados) e Rodrigo Martinho (bateria). O repertório vai passear por clássicos de grupos e artistas consagrados como Van Halen, Bon Jovi, Whitesnake, Queen, Aerosmith, Journey, Led, Guns, Kansas, AC/DC, entre outros. Nos intervalos do show, a boa música e a animação continuam na pista com o DJ Jorjão.



O restaurante Bemdito fica localizado na Avenida Quintino Bocaiúva, 217 - São Francisco. Ingresso: R$ 30

Classificação indicativa: 18 anos. Informações: (21) 9 714-39983.