A operação é do Governo do Estado, em ação integrada com a participação do Detran.RJ, Polícia Militar, Polícia Civil e Detro.Divulgação Governo do Estado - Foto: Philippe Lima

Publicado 01/08/2022 09:13

Depois que os bairros da Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte do Rio de Janeiro receberam a força-tarefa, que reúne agentes do Detran.RJ, do Detro, policiais militares e policiais civis, a ação foi expandida para a Região Metropolitana do Estado. Agora, em vez de quatro ações diárias de fiscalização no Estado, serão seis. Nesta segunda-feira (1/8), as fiscalizações chegam a Niterói, na Alameda São Boaventura, sentido Maricá, na altura da Rua Desembargador Lima Castro, a partir das 6h, dando continuidade à ação integrada do Governo do Estado para coibir a circulação de motocicletas sem placas.



As operações, iniciadas no dia 18/7, já abordaram mais de 3.800 condutores, o que resultou na aplicação de mais de 3.000 multas e na remoção de cerca de 700 motos irregulares. O balanço geral, com todos os números das duas primeiras semanas de operações, será divulgado ao longo do dia.



O coordenador de fiscalização de trânsito do Detran, Marcus Moreira, falou sobre o objetivo da operação.

- A fiscalização tem como objetivo coibir a circulação de motocicletas em situação irregular, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. As motos estão sendo fiscalizadas em caráter prioritário, mas qualquer outro veículo que esteja em condição irregular será alvo dessa ação conjunta do Governo do Estado - disse o coordenador.

Para dar mais transparência aos procedimentos, os policiais militares estão atuando com câmeras portáteis, garantindo a segurança dos agentes em atividade e das pessoas abordadas. Além de garantir a segurança da operação, os PMs fazem revistas à procura de armas e drogas. Já os policiais civis estão em busca de condutores com mandado de prisão em aberto.



- Pode ser o responsável por um trajeto proibido, um atropelamento, entre outras ações irregulares. O levantamento do ISP indica onde acontecem as maiores irregularidades. O objetivo é também detectar veículos roubados ou que poderiam ser usados em crimes - complementou o tenente-coronel Ivan Blaz, porta-voz da Polícia Militar.



Os agentes do Detran atuam na fiscalização de trânsito, aplicando multas e demais penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. O Detro, por sua vez, está disponibilizando os reboques que irão transportar os veículos apreendidos. Os agentes do Detro também irão reprimir o transporte clandestino.